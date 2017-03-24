Экс-глава «Вымпелкома» написал колонку о назначении нового главного редактора газеты «Ведомости». По мнению менеджера, решение поставить во главе редакции Илью Булавинова связано с желанием акционера переформатировать издание, чтобы оно лучше отвечало новым реалиям медиарынка.
«Ведомости» зависли между газетой и сайтом. Между бумажным и интернет изданием. Не определились что главное и где приоритет. А мир идет еще дальше — потребление контента идет в социальные сети и там концентрируется. Форма потребление контента кардинально меняется. Она уже изменилась. Да, команда экспериментирует. Но все это происходит очень медленно, без фокуса и правильно расставленных приоритетов. В силу малой аудитории «Ведомости» не интересны большим рекламодателям, интернет-трафик все сложнее монитизировать, да и технологиях монетизации газета, например, сильно отстает от РБК. Таким образом, «Ведомости» сегодня — убыточная газета с интернет-сайтом, — пишет Слободин.
При этом по мнению Слободина, у газеты не очень много шансов найти подходящий сценарий развития.
«Ведомостям» предстоит непростой и болезненный проект — проект глубокой трансформации традиционного бизнес издания в современный медиа ресурс, приносящий деньги или, по крайней мере, их не теряющий. Вероятность успеха проекта успешной трансформации издания в целом невысока. На российском рынке такого успешного опыта ни у кого не было. А в мировой практике таких реально успешных историй — считанные единицы, — говорит он.
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Вопрос только, интересен ли кому-либо Слободин?
Какие-то они все страшно упоротые. Ключевая задача любого медиа-ресурса: найти и удержать своего читателя, предоставляю ту информацию, которая ему нужна. Без привязки к целевой аудитории решение вопроса о типе издания, методах распространения и прочих очень интересных вещах — это шашечки и не влечет никаких позитивных последствий. То есть тупая говорильня и пиар.
Если смотреть на активность в его ФБ, то да.
Вася, вы излагаете концепцию идеального мира.
Сейчас же задача большинства медиа: «Придумать побольше заголовков оставляющих нас всех в ладу с собой, но при этом генерирующих трафик и молиться, чтобы отдел продаж смог продать этот трафик по максимально высокой цене»
С чем отделы продаж с каждым годом справляются все хуже и хуже, поскольку у СМИ исчезла монополия концентраторов читательского внимания.
Ведомости, неведомости, СМИ — это вообще уже всё. Через три года народ вообще новости потреблять не будет. Потреблять новости — это служить бойцом на фронте информационной войны. И скоро люди это поймут. Только свои персональные темы будут смотреть и песец. Остальное отспамят к едрене фене. Вот как только появится плагин для хрома, который сможет вырезать все блоки с ключевиками «Трамп» или «Путин» — сразу куплю на все деньги. И буду всем советовать. Пусть, кстате, инфовотч там, аип, или кто еще замантулят такую приблуду скорей-скорей.
И эта… Эти зубастые телки слева и справа… Уберите их нахрен, или зарядите им ценник в три раза. Жуткие, что твой песец, ажна потрясывает. Бр-р-р-р, кашемар…
Зубастых теток убрать бешенно одобряю :)
Люди которым этот формат медиа и контента интересен есть и никуда они не денутся. И газета интересная и не про политику. Принципиальная проблема только одна, рекламодатели в инете могут эту аудиторию разными способами ловить и прямой способ явно не самый дешёвый. И вторая проблема что экономика падает, подозреваю что Кудрявцев покупал в надежде на рост.
>>Эти зубастые телки слева и справа…
А у меня ещё такая беда — постоянно показывается реклама темы «Почему СЕО веб-студий в регионах умирают в нищете?».
Не понимаю, то ли я взнос помощи должен был куда-сделать и не сделал этим СЕО, то ли ещё что. Тревожит. А тут ещё и девки эти из лесных далей с крепкими зубами.
> Люди которым этот формат медиа и контента интересен есть и никуда они не денутся.
95% людей — бойцы поневоле. Они сбежали с ТВ, но их настигли и тут. Они с огромным удовольствием отспамят пиарщиков и будут наслаждаться жизнью как в старые добрые времена. А тот кто решит задачу спамфильтра для браузера, — тот получит почет, уважение и кучу денег. Потому как избавление миллиардов людей от кала в мозге — оно того стоит. И я настоятельно призываю тех кто в теме решить уже вопрос без промедлений.
И помните, если не вы, то кто? Кто-то другой, более умный, красивый и достойный.
А что именно этот антиспам должен убирать? Какие блоки?
Нежелательные. У вас есть поведение юзера в папке «История просмотров». В принципе оттуда все необходимые контексты понятны. Плюс, эта фишка должна все время корректироваться, например, по правой кнопке мыши должна быть опция «отметить как спам». Плюс, должна быть ссылка «Suspected spam», чтобы я мог проверить качество работы приблуды и иметь возможность поправить. Плюс, конечно, должна быть настраиваемая фильтрация для продвинутых. Может быть я где-то не прав, но это же не моя работа, верно?
Контент на роем тоже спам? Не нужно тут тестовое внедрение провести?
Нет, я про то, какие типы контента в браузере нужно блокировать. Сайты? Часть новостей на новостном сайте? Тизерные сетки?
Нехорошие записи в фесбучеке тоже блокировать?
Рекламу?
> Нет, я про то, какие типы контента в браузере нужно блокировать.
Вы чота косите под придурка походу. Вы когда письма в спам отправляете, вы какие типы туда отправляете? С HTML-разметкой или без? С аттачами или без? С картинками или без? Или просто нежелательные?
Так вот мне надо вычищать html-код скачанной страницы от нежелательного контента. Просто брать весь блок от дива до дива и удалять нахрен, ориентируясь по самому блоку или по посадочной странице. И пофиг фейсбук это, роем или ведомости. Ну? Понятно? Перестаньте поясничать, у нас мало времени, давайте уже за работу!
Для изменения модели монетизации наняли в главреды чувака ч первого канала (больше всех бюджетных дотаций получает среди росмедиа). Уверен, это сработает.
И эта… Эти зубастые телки слева и справа… Уберите их нахрен, или зарядите им ценник в три раза. Жуткие, что твой песец, ажна потрясывает. Бр-р-р-р, кашемар…
> трансформации традиционного бизнес издания в современный медиа ресурс,
> приносящий деньги или, по крайней мере, их не теряющий.
э-э-э, «современный медиа-ресурс» — это как MDK, да?
Ну, «Ведомости» по этому пути успешно шагают давно, возможно, и преуспеют.
Спасибо, Юрий, за ответ.
Со всем согласен, кроме слова «идеальный», так как мир этот вполне реальный.
Вы сами подтвердили, что Ведомостям подписала приговор жизнь, так они особо никому не нужны, и при всех возможностях стремительно теряют аудиторию. Собственно, это очевидный факт, с которым никто в ветке не спорит.
Вопрос в том, что делать. Главный редактор сразу признал, что делать особого не будет, не сможет, и ничего не получится.
Я же в таких случаях ссылаюсь на блоггеров, например того же самого подросткового вожатого Гоблина, который создал ресурс, нашел аудиторию, активно ее держит и местами возможно даже расширяет.
Так что все дело в желании искать и находить рабочие формы коммуникации по стратегии win-win. А все рассказы про возможно-невозможно, трудно-легко, это всё сопли.
В Ведомости пришел честный похоронщик, и это хорошо.
Вопрос приговора Ведомостям, скажем так, спорен. Качественная газета и качественный контент (по многим критериям лучшая у нас). Куда все повернется непонятно, но и если они накроются точно не будет позитивной новостью.
Мои извинения, я имел в виду не совсем это. Наряду с плохим-хорошим полицейским есть еще тип: честный полицейский, который вполне трезво объсняет ситуацию намеком на нелицеприятный финал. Без эмоций, угроз и прочих красок. В данном случае я радуюсь не утилизации одной из топовых газет, а тому, что руководство вполне откровенно озвучивает и проблему, и то, что, скорее всего, произойдет в конце всех преобразований. Трезвое мышление — это само по себе позитив.
Кудрявцев покупал газету адекватно понимая текущее состояние дел (и с медиа, и Ведомостями в частности и зная что у них с инет версией происходило (Бершидский/Саксон к тому же публично все обсуждали) и что в России происходит). А варианты действий наверняка есть.
И очень многие изменения в медиа иллюзорны, качественный контент ведь нужен и спрос на него есть, и не только у 40+.
Слободин кстати хороший текст написал, прочел с интересом
«Качественная газета и качественный контент (по многим критериям лучшая у нас)» — скорее всего вы правы в том, что Ведомости по многим критериям у нас лучшая газета, но назвать ее качественной у меня уже давно рука не поднимается, увы.
А какую российскую / иностранную газету вы считаете качественной?
>>назвать ее качественной у меня уже давно рука не поднимается, увы.
Рука не поднимается назвать? Поздравляю. Это реальная заявка на нобелевку в языкознании. А если по теме: язык не поворачивается хулить наши cми — я давно уже забыл, что они есть.