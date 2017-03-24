Во «ВКонтакте» научились выявлять противоправный и опасный контент с помощью нейросети по собственному алгоритму. Нейросеть определяет предметы, тексты и людей на фотографиях. Если алгоритм характеризует фото как «опасное» или «умеренно опасное», то в первое случае оно отправляется модераторам для проверки, а во втором — изображение пропадает из поисковой выдачи и в ленте новостей понижается его приоритет. Разработка компании поможет остановить спам, мошенничество, детскую порнографию, нелегальные услуги и другую запрещенную деятельность. Посты и фотографии на тему суицида будут удаляться автоматически, а страницы авторов — блокироваться.