Американская киберспортивная команда Cloud9 привлекла $25 млн инвестиций. Об этом пишет ESPN со ссылкой на сообщение представителей Cloud9. Инвесторами стали World Wrestling Entertainment, агентство Beverly Hills Sports Council, совладелец Monumental Sports & Entertainment Рауль Фернандес, бейсболист Хантер Пенс, венчурный фонд Founders Fund и другие. Инвестиции компенсируют затраты организации на приобретение слота в Overwatch League.