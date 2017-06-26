«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения, сообщил на «Пикабу» покупатель услуг «Ростелекома». Пострадавший пишет, что провайдер самовольно подключил ему за абонентскую плату «услугу» «ночное ускорение» и стал брать плату за аренду роутера. Подобные жалобы от абонентов появились еще в начале июня 2017 года. Тогда «Ростелеком» посоветовал подписаться на рассылку их новостей, но обязательств не подключать абонентам сомнительные «услуги» на себя не брал.
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Подтверждаю, данная проблема существует: сегодня оплачивал ежемесячный счёт — и обнаружил там и строку с платой за аренду роутера/модема, и плату за «Ночное ускорение». Деньги за аренду оборудования стали брать ещё месяц назад, а вот Ночное ускорение это вижу впервые.
Ессно, позвонил в колл-центр РТ. Плату за аренду оборудования объяснили реструктуризацией тарифов (если кто-то знает, как оспорить эту «услугу» — буду рад послушать), а вот по Ночному ускорению приняли мою заявку на отключение услуги и на перерасчёт.
Вывод: РТ — утырки, и детализацию счетов нужно читать регулярно. Тем не менее, оптику до квартиры тянут, насколько мне известно, лишь они, так что речи о смене оператора не идёт. По крайней мере пока.