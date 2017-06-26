«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения


«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения, сообщил на «Пикабу» покупатель услуг «Ростелекома». Пострадавший пишет, что провайдер самовольно подключил ему за абонентскую плату «услугу» «ночное ускорение» и стал брать плату за аренду роутера. Подобные жалобы от абонентов появились еще в начале июня 2017 года. Тогда «Ростелеком» посоветовал подписаться на рассылку их новостей, но обязательств не подключать абонентам сомнительные «услуги» на себя не брал.

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    Дмитрий Семёнин

    Подтверждаю, данная проблема существует: сегодня оплачивал ежемесячный счёт — и обнаружил там и строку с платой за аренду роутера/модема, и плату за «Ночное ускорение». Деньги за аренду оборудования стали брать ещё месяц назад, а вот Ночное ускорение это вижу впервые.

    Ессно, позвонил в колл-центр РТ. Плату за аренду оборудования объяснили реструктуризацией тарифов (если кто-то знает, как оспорить эту «услугу» — буду рад послушать), а вот по Ночному ускорению приняли мою заявку на отключение услуги и на перерасчёт.

    Вывод: РТ — утырки, и детализацию счетов нужно читать регулярно. Тем не менее, оптику до квартиры тянут, насколько мне известно, лишь они, так что речи о смене оператора не идёт. По крайней мере пока.

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