Летом 2017 года «Яндекс» завершил работу над системой, которая должна полностью заменить «Матрикснет» и стать новым «умом» главного российского поисковика. Разработкой руководила Анна Вероника [sic!] Дорогуш, выпускница МГУ, которой сейчас всего 28 лет. «Популярная механика» опубликовала очерк о Дорогуш, старой системе (которая обеспечивала и работу поиска, и подбор подходящих рекламных объявлений, и выбор оптимального маршрута в навигаторе), и том, что удалось создать на замену «Матрикснету». ПМ популярно пересказала, как устроены старая и новая системы.
Первые реальные применения алгоритма показали, например, что он в равной степени подходит и для прогнозирования качества стали, и для определения типа элементарных частиц в CERN, и для поминутного прогноза погоды. Видимо, под впечатлением от таких результатов компания приняла неожиданное решение выпустить алгоритм под свободной лицензией — теперь строить собственные программы и сервисы на CatBoost смогут все желающие.
Добавить 11 комментариев
Ничего Янде*су не поможет. Я даже не буду заводить шарманку про отжатие емайлов в последнее время со враньем, что массовое заведение.
Даже чисто интерфейсы как были убогими на 50% так и остаются. Тот же Янджекс переводчик если с мобильного просто бесит своей прижатой к низу ссылкой перехода, а выше бесящая кнопка «установите приложение», с почтой, впрочем, аналогично. Попасть сложно.
Такое чувство, что интерфейсы затачивают для работы со стилусами из 90-х, а ничего, что никто им не пользуется (кроме них)?
Никаких новых кнопок в том же переводчике, что сложно сделать кнопку повтора? У человека мозг вывалится и он убежит от страха от обилия кнопок? Чисто интересно.
Я даже не буду заводить шарманку про отжатие емайлов в последнее время со враньем, что массовое заведение
В новости другое интересно. Вы писали «Да и не айтишник я особо, а если бы и была, то берут все равно только мужиков. Там, наверное, надо не меньше 100 языков программирования в совершенстве знать»
Теперь мнение измените? Не обязательно знать 100 языков и быть мужчиной. Или Вы будете доказывать, что у Анны Вероники Дорогуш зарплата «15 000р. может быть»?
Хотелось бы узнать, что такого реального крутого изобрели в этом-самом ЙаNдексе. А то статья написана так, как если б термоядерный синтез объясняли на картинках из букваря. Так возникает ощущение, что это то ли липа, то ли какая-то примитивная фигня.
> Так возникает ощущение, что это то ли липа, то ли какая-то
> примитивная фигня.
По нонешним меркам это ещё не примитивная, но уже базовая фигня. Но эффективней для этих задач ничего нет.
Следующим «ноу-хау» будет автоматическое исправление дырок в данных!11
> Теперь мнение измените?
Как сложно парировать гуманитариям)) Вообще не вижу никаких причинно-следственных связей. А про зажравшихся москвичей мы уже говорили. Это — исключение. Такое бывает, я не отрицаю, но это не правило, а всего-лишь 5−10% населения.
И я не сторонник раскачивать лодку, но давайте на чистоту, вряд ли субъект обсуждения получает больше $2000, т.е. не более как кассир в американском KFC. В регионе как раз 15000р. и было бы в пересчете. Может двадцать после 10-летней выслуги.
Что касается работы, ну меня в Янде*с не взяли когда-то, да, по емайлу спросила, не под воротами же мне ехать и ночевать. Это вкратце о карьерах несостоявшихся лимитчиков. Впрочем, так и лучше, я бы не смогла банить емайлы обычных людей просто так.
А человек, как пишут в гуглах, да просто шла, случайно зашла в ШАД, случайно пару раз потом еще зашла и вроде ничего так пошло, вот теперь даже Няшин в свой блокнот в раздел «Гении России» занёс пометку.
> По нонешним меркам это ещё не примитивная, но уже базовая фигня. Но эффективней для этих задач ничего нет.
Спасибо, но всё равно немного непонятно.
Из написанного ясно только то, что есть система древовидных связей поисковых фраз, которая выдает результаты, за которыми кликами «голосуют» массы, и есть искусственный интеллект (типа), который базируясь на пижженой информации о человеке оптимизирует результат под его статистические параметры.
Так вот, судя по статье этого мега-журналюги, дама просто доработала механизм, чтобы ИИ включался на более раннем этапе, что оптимизирует время поиска и увеличивает эффективность.
Чем больше ИИ, тем хуже для человечества. ИИ — это такой стеклянный шар, который показывает вокруг то, что хочет человек. Так усугубляется общественная деградация, так как полируются критические моменты, которые подстегивают к хоть какому-то личностному развитию. ИИ, кстати, в такой ситуации будет «тупеть» вместе с человеком))).
В этом плане ИИ — хитрый способ контролируемого насекомления людей без самодавления. Шизики, озабоченные и интеллектуалы переживут, а обычные Васи и Джоны станут еще тупее. Алилуя, ё-маё.
ИИ — это, всего лишь, робот-пылесос. Дураков из людей делают люди. Те, кто хочет тупеть, потупеют без посторонней помощи. Но с помощью ИИ они смогут найти кротчайший путь или получить оптимальный раствор белого.
Давайте сперва определимся, что такое «умный», «тупой»
и т. п. Вот, если у человека едва среднее образование, а он на обычных работах (например, грузчик, обслуживающий персонал и т. п.) берет вторую хату в ипотеку — он тупой или интеллектуал?
Это нужен кто-то поумнее.
Жизнь коротка.
Зима близко.
Ну нафиг.