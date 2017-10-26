Летом 2017 года «Яндекс» завершил работу над системой, которая должна полностью заменить «Матрикснет» и стать новым «умом» главного российского поисковика. Разработкой руководила Анна Вероника [sic!] Дорогуш, выпускница МГУ, которой сейчас всего 28 лет. «Популярная механика» опубликовала очерк о Дорогуш, старой системе (которая обеспечивала и работу поиска, и подбор подходящих рекламных объявлений, и выбор оптимального маршрута в навигаторе), и том, что удалось создать на замену «Матрикснету». ПМ популярно пересказала, как устроены старая и новая системы.

Первые реальные применения алгоритма показали, например, что он в равной степени подходит и для прогнозирования качества стали, и для определения типа элементарных частиц в CERN, и для поминутного прогноза погоды. Видимо, под впечатлением от таких результатов компания приняла неожиданное решение выпустить алгоритм под свободной лицензией — теперь строить собственные программы и сервисы на CatBoost смогут все желающие.