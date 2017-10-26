В сентябре 2017 года выручка сервиса Яндекс.Дзен могла составить 200 млн рублей (втрое больше, чем в сентябре 2016 года), пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Яндекса» Александра Шульгина. Если считать выручку платформы равномерной по месяцам, за год она может составить 2,4 млрд рублей. Для подсчета использовали метод экстраполированной выручки revenue run-rate, который применяют для прогноза выручки нового быстрорастущего бизнеса. По данным аналитиков JPMorgan, если использовать этот же метод и брать за основу финансовые показатели в апреле, выручка сервиса за год могла составить 1,8 млрд рублей.
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Только, видимо, не особо нужен им их Дзен, если судить по интерфейсу главной. Если бы был нужен, давно бы включили мозг и сделали простейший якорь (или как оно называется), в блоке новостей типа «Читать ещё» и страница отъезжает вниз. Я даже может и не прочь полистать, но искать что-то внизу страницы не готова.
Хотя лучше ничего не делать, а пустить все силы на блокировку ящиков, интересно было бы посмотреть на то существо, которое придумало блокировать, спрашивая кодовое слово. Оно реально думает, что пользователи помнят что там вводили?