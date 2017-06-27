«Мегафон» может поднять цены на тарифы, если расходы на исполнение закона Яровой превысят 1% от выручки компании. Об этом сообщил финансовый директор оператора Геворк Вермишян в интервью «Интерфаксу». «В законе Яровой по-прежнему много неопределенностей. Мы уточнили у производителей наличие технических решений и их примерную стоимость для реализации закона, однако они не смогли провести расчеты, так как технические требования в настоящее время не утверждены», — говорит Вермишян.