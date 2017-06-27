Ярослав Греков предложил издательствам для публикации юмористические похождения Моськи Рунета. Первая часть рассказывает об интернет-похождениях, вторая часть — о похождениях в политике (КПРФ, Родина, СДПР, СР, проекты Марата Гельмана, работа на Михаила Прохорова и партию «Правое Дело» — период с 2003 по 2012 гг.). Главный проект Грекова — ricn.ru давно хранится в законсервированном состоянии.