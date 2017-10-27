В онлайн-кинотеатрах рассказали о росте выручки от показа российских фильмов, пишет «Коммерсантъ». В платных сервисах она достигает 10−15% в структуре доходов, а на сайтах, работающих по рекламной модели, этот показатель уже превышает долю российских фильмов в традиционном кинопрокате. В Okko, например, продажи отечественного кино за январь-сентябрь принесли кинотеатру 15% от выручки по модели EST (покупка фильма пользователем) и 10% от выручки по модели TVOD (аренда на 48 часов). У Ivi на отечественный контент приходится около 50% доходов, а у Megogo — больше 20%.