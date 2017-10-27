Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке «по собственному желанию», сообщила «Медуза». Ранее «Коммерсант» сообщал, что подчиненный Махонова — главный конструктор информационной системы деятельности МВД России Андрей Нечаев был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Начиная с 3 апреля 2016 года немецкая Suddeutsche Zeitung и СМИ из других стран мира опубликовали десятки материалов по материалам из базы панамской юридической компании Mossack Fonseca, регистратора офшоров и трастов. Российским участником подготовки публикаций выступила «Новая газета». Издание сообщило, что Александр Махонов в 2012 году стал акционером офшорной компании Nortwest Management Inc, материнской для Nemo TV. Журналисты не смогли найти документов о смене собственников с момента регистрации Nortwest Management. Как чиновнику Махонову запрещено заниматься бизнесом, при этом в одном из документов, предположительно созданном 13 августа 2013 года, Александр Махонов указан совладельцем 50% акций офшорной компании — вместе с тем с ноября 2012 года он уже служил в МВД. Ранее Махонов возглавлял госкомпанию «Электронная Москва».