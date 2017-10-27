Британская ИТ-компания On-line объявила о планах сменить название на On-line Blockchain. В результате на следующий день торгов ее акции выросли на 394%, а объем торгов за два дня оказался в 15 раз больше, чем за год до этого. Ране в октябре этого года американская компания Bioptix изменила название Riot Blockchain, что привело к росту ее капитализации почти в два раза.