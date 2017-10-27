Акции британской компании выросли в четыре раза после того, как она добавила в название слово «блокчейн»


Британская ИТ-компания On-line объявила о планах сменить название на On-line Blockchain. В результате на следующий день торгов ее акции выросли на 394%, а объем торгов за два дня оказался в 15 раз больше, чем за год до этого. Ране в октябре этого года американская компания Bioptix изменила название Riot Blockchain, что привело к росту ее капитализации почти в два раза.

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    Никита Галкин

    Куда этот мир катится… Предвкушаю вторых доткомов от мира блокчейна (там тоже с названиями шняга была, если вы помните). Технология-то неплохая, только хайпа вокруг неё многовато.

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