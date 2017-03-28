В воскресенье 26 марта часть читателей обвинила Яндекс.Новости в предвзятом освещении протестных митингов. В ответ «Яндекс» рассказал о предполагаемых проблемах Яндекс.Новостей с алгоритмами кластеризации. Основатель и издатель Roem.ru Юрий Синодов объяснил The Village почему, по его мнению, антикоррупционные митинги исчезли из топа Яндекса? Вкратце, причины в том, что:
- Закон о новостных агрегаторах привел к снижению веса незарегистрированных как СМИ сайтов при составлении сюжетов в «Яндексе» [Roem.ru: действует с начала 2017 года, «Яндекс» больше не берёт в сюжеты сообщения незарегистрированных в Роскомнадзоре источников];
- «Яндекс» в целом потерял какое-либо желание вкладывать много ресурсов в «Яндекс.Новости» — они приносят постоянные репутационные проблемы, жрут ресурсы [сейчас у сервиса даже нет отдельного руководителя];
- Допиливать алгоритмы, чтобы раз в год избежать критики Навального, «Яндексу» просто неинтересно [вышеупомянутые руководители Яндекс.Новостей, перед уходом из «Яндекса», так и говорили, что им — неинтересно].
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Грамотно, лаконично и по делу. Финальным пунктом можно было бы указать: яндекс режет вбросы, которые активно продвигаются маргинальными сми и квалифицируются роботом как «ой-вей, гевалт-гевалт, все на площадь, всё-таки уже украдено до нас».
Если честно, крайне плохо понимаю, кому интересно как новость освещение этих митингов импотенции. Они уже перешли в разряд шоу. Резвяться на них подростки-маргиналы, а угорают с них как с передач, где клоунов выводят на поводке, чтобы поиздеваться (вроде Малахова).