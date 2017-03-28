Пострадавшие от онлайн-банкинга россияне в 81% случаев проигрывают банкам в суде


В прошлом году в России суды вынесли решение по 194 искам к банками от их клиентами о возмещении ущерба от систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-сервисы, мобильные приложения и т. д. В 81% случаев, 158 исках, суды отказывали клиентам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию RTM Group, которая занимается юридическим сопровождением информационной безопасности.

  • Из 163 исков физических лиц полностью удовлетворили 13, частично — 19.
  • Из 31 иска юридических лиц удовлетворили два полностью и два частично. Компании подавали иски на 301 млн рублей, взыскали лишь 32 000 рублей.
  • Исходя из раскрытых сумм, физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей, а юридические — на 9,7 млн.
  • В 140 случаях ответчиком выступал Сбербанк и его подразделения.

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Они страдают, подозреваю, не от интернет-банкинга, а из-за своего разгильдяйства.
    Поэтому компенсировать ущерб должны те, кто этим разгильдяйством воспользовался, а не банк.

    Так можно и в ЦБ жаловаться на пропажу наличных с тем же успехом — зачем гражданам дают платежные средства, которые легко можно украсть?

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    ilyak организация, способная на многое

    > Поэтому компенсировать ущерб должны те, кто этим разгильдяйством воспользовался,

    Для этого, правда, надо их найти сначала.

    Кажется, правоохранительные органы этим не занимаются ни по горячим следам, ни вообще. Как же, у них ещё не все экстремисты-школьники пойманы, им не до поисков похитителей ваших тыщщ.

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    Евгений Вовней > Юрий Синодов контекст

    Нет. В случаях со Сбером — причина в игнорировании ими (Сбером) элементарного банковского инфобеза.
    Еще со времен включенного по дефолту вывода средств через СМС по ночам. За такое надо бить по рукам.
    Но как видим — суды встают на защиту банков, чего быть не должно в принципе, потому что клиент всегда прав.

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    Кончено, Вася

    Из опыта моих знакомых (не Сбербанк): деньги со счета исчезают, банк приносит в суд бумажки, которые показывают, что перевод авторизован клиентом, менты приносят бумажки, что хищения не обнаружены. В результате концов не найдешь, а проверку доказательств банка (экспертизу, аудит и т. п.) суд проводить не будет. Возможно, большинство кейсов построено именно по этой системе.

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    Color

    Ну по большей части это вина пользователей: диктовали коды авторизации мошенникам под видом «социальной службы» или качали левые apk файлы с троянами, которые пересылали 3ds коды куда надо.

    Но в целом да, с инфобезом у сбера все было изначально очень плохо, чего стоит по умолчанию включенные быстрые платежи через 900 и мобильный банк, о которых рядовой неискушенный банковскими услугами гражданин даже не знает.

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    ZayunyaTyan founder, the teplotrassa

    >А как будут компенсировать клиентам ущерб после этого кейса.

    Никак) Стразование только до 1.4илн. Те, кто не хочет вкладываться в виноградники, должны страдать это их проблемы.

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