В прошлом году в России суды вынесли решение по 194 искам к банками от их клиентами о возмещении ущерба от систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-сервисы, мобильные приложения и т. д. В 81% случаев, 158 исках, суды отказывали клиентам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию RTM Group, которая занимается юридическим сопровождением информационной безопасности.

Из 163 исков физических лиц полностью удовлетворили 13 , частично — 19.

частично — 19. Из 31 иска юридических лиц удовлетворили два полностью и два частично. Компании подавали иски на 301 млн рублей , взыскали лишь 32 000 рублей.

взыскали лишь 32 000 рублей. Исходя из раскрытых сумм , физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей , а юридические — на 9,7 млн.

физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей а юридические — на 9,7 млн. В 140 случаях ответчиком выступал Сбербанк и его подразделения.