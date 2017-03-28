В прошлом году в России суды вынесли решение по 194 искам к банками от их клиентами о возмещении ущерба от систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-сервисы, мобильные приложения
- Из 163 исков физических лиц полностью удовлетворили 13, частично — 19.
- Из 31 иска юридических лиц удовлетворили два полностью и два частично. Компании подавали иски на 301 млн рублей, взыскали лишь 32 000 рублей.
- Исходя из раскрытых сумм, физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей, а юридические — на 9,7 млн.
- В 140 случаях ответчиком выступал Сбербанк и его подразделения.
Добавить 11 комментариев
А есть статистика из /цивилизованных/ стран?
Они страдают, подозреваю, не от интернет-банкинга, а из-за своего разгильдяйства.
Поэтому компенсировать ущерб должны те, кто этим разгильдяйством воспользовался, а не банк.
Так можно и в ЦБ жаловаться на пропажу наличных с тем же успехом — зачем гражданам дают платежные средства, которые легко можно украсть?
> Поэтому компенсировать ущерб должны те, кто этим разгильдяйством воспользовался,
Для этого, правда, надо их найти сначала.
Кажется, правоохранительные органы этим не занимаются ни по горячим следам, ни вообще. Как же, у них ещё не все экстремисты-школьники пойманы, им не до поисков похитителей ваших тыщщ.
В /цивилизованные/ страны онлайн-банкинг уже завезли?
Нет. В случаях со Сбером — причина в игнорировании ими (Сбером) элементарного банковского инфобеза.
Еще со времен включенного по дефолту вывода средств через СМС по ночам. За такое надо бить по рукам.
Но как видим — суды встают на защиту банков, чего быть не должно в принципе, потому что клиент всегда прав.
Из опыта моих знакомых (не Сбербанк): деньги со счета исчезают, банк приносит в суд бумажки, которые показывают, что перевод авторизован клиентом, менты приносят бумажки, что хищения не обнаружены. В результате концов не найдешь, а проверку доказательств банка (экспертизу, аудит
и т. п.) суд проводить не будет. Возможно, большинство кейсов построено именно по этой системе.
Ну по большей части это вина пользователей: диктовали коды авторизации мошенникам под видом «социальной службы» или качали левые apk файлы с троянами, которые пересылали 3ds коды куда надо.
Но в целом да, с инфобезом у сбера все было изначально очень плохо, чего стоит по умолчанию включенные быстрые платежи через 900 и мобильный банк, о которых рядовой неискушенный банковскими услугами гражданин даже не знает.
Кстати, о птичках.
А как будут компенсировать клиентам ущерб после этого кейса:
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/03/23/682487−40-mln-ferrari
?
>А как будут компенсировать клиентам ущерб после этого кейса.
Никак) Стразование только до 1.4илн.
Те, кто не хочет вкладываться в виноградники, должны страдатьэто их проблемы.
Это уже второй вопрос. Речь про позицию судов по фроду.
А был ли
мальчиккейс?