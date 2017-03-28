Компания uCoz закрыла ресурс uPages.io, предлагавший авторам размещать тексты в сети и зарабатывать на доходах от рекламы. Ресурс появился в ноябре 2016 года, тогда было объявлено, что uPages.io будет выплачивать авторам опубликованных статей 80% от рекламного дохода, который был получен за счет просмотра статьи. «У нас не хватило сил команды для его реализации, а я не мог фокусироваться ещё и на этом проекте», — сказал Евгений Курт, сооснователь uCoz.
«Владелец шиномонтажа делает своё приложение, только если его развёл маркетинговый отдел»
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Просто с одной стороны мало писателей в сфере досягаемости «юкоса», а с другой стороны обещали малореальные доходы
Ну там только одна «новость».
И мы так делали ещё не раз, новости иногда лучше читать. Не все лезут в интервью, чтобы в середине узнать собственно новость, особенно если её в заголовке нет. Мы и на комментарии на Roem.ru ссылались в отдельных заметках, потому что кто-то из ньюсмейкеров в комментариях писал что-то важное. Например, «RuTracker лишил правообладателей права удалять раздачи» → https://roem.ru/26−01−2016/217435/seed-em-all/
Это вообще нормальная практика для СМИ. ☺
и 3 новости про «незамеченные протесты»
1 новость, 1 колонка, 1 ссылка на мнение Синодова, будем честны.