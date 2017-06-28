Бывший президент «Росэнергомаша» и инвестор российской версии издания Inc Владимир Палихата отправил предложение владельцу группы ACMG Александру Федотову продать российский Forbes. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Также издание пишет, что, по словам предпринимателя, Федотов готов продать издание, однако RNS Федотов заявил, что у него нет таких намерений. «Думаю, что почти каждый хотел бы владеть брендом Forbes. Поэтому предложения о продаже могут приходить к нам хоть каждый день, в связи с чем не вижу смысла каждый раз из этого факта делать шумиху. Плюс еще и пропиариться некоторые надеются за счет Forbes», — прокомментировал Федотов.