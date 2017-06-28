Владелец телеканала «Пятница» «Газпром-медиа» договаривается с третьим в мире по посещаемости видеохостингом Dailymotion об условиях мирового соглашения. Сайт готов удалить нелегальный контент «Пятницы», за который он подвергся вечной блокировке в январе, и дать холдингу инструменты для отслеживания пиратских копий в будущем. Сложность в том, что закон о вечной блокировке пиратов предусматривает именно что «вечную» блокировку без процедуры восстановления, поэтому стороны ищут способы возобновить судебный процесс.
«Представители Dailymotion предложили понятные и прозрачные механизмы по отслеживанию нелегальных копий наших телепроектов. На сегодня все разногласия с Dailymotion улажены, есть все условия для заключения мирового соглашения. Прямой процедуры отмены вечной блокировки не предусмотрено, поэтому сейчас юристы ищут возможности возобновить судебный процесс», — сказал представитель «Газпром-медиа» «Коммерсанту».
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Результат рабоыт системы блокировок на лицо, пока не заблокировали то клали буржую большой и толстый на наше государство и на наши компании.
Посидели под блоком какое то время и вот уже:
«Представители Dailymotion предложили понятные и прозрачные механизмы по отслеживанию нелегальных копий наших телепроектов»
Кто то еще сомневается в нужности и полезности РКН для Государства Российского ?
Вообще Vivendi владеет Universal Music Group. Теоретически за Dailymotion — мог заступиться старший брат. Старший брат музыку в VK, OK может перекрыть. И кто к кому на поклон пошел в статье не говорится. Подозреваю, что обе стороны равно были заинтересованы жить в мире.
В истории с пиратством главный вопрос — кто с ним будет бороться, удаляя вручную копии. Сам я с темой пиратства в социальных сетях и на видеохостингах не соприкасался. Подозреваю, что ситуация раньше выглядела примерно так. Хостинги говорят — вот вам правообладатели кабинет, вы там сами по сигнатурам ищите дубликаты своих произведений и удаляйте. Правообладатели в ответ говорят, нет, мы честные люди, чего это нас нагружают дополнительной работой? Вы, хостинги, сами пиратство отслеживайте и удаляйте! Короче вопрос, кто работать руками будет, все автоматизировать нельзя.
>Подозреваю, что обе стороны равно были заинтересованы жить в мире.
Чего до блокировки у них такие мирные намерения не появлялись?
>Правообладатели в ответ говорят, нет, мы честные люди, чего это нас нагружают дополнительной работой?
Вы чего то совсем плохо думаете о правообладателях, думаете не сообразят обратиться к компании типа «Ашманов и партнеры» чтоб им запилили правильный поиск пиратских копий ?
«Сначала Dailymotion не реагировал на обращения, и 11 мая 2016 Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино». Предписание суда выполнили.»
Мне вот кажется, что Dailymotion — вполне себе удалял пиратский контент, но очень медленно. Может быть Пятнице даже какой-то личный кабинет предлагали… А на Пятнице, возможно, решили действовать радикально….
Одно дело заблокировать угандийский видеохостинг, а другое дело очень уважаемый проект, который даже с пиратством борется. Старшие братья у Dailymotion — Canal+, UMG не последние игроки на рынке, им руки на международных ярмарках пожимать надо.
К тоже спорит что они не последние игроки на рынке, вопрос уважают ли они РФ, вот РКН заставил их и уважать и оперативнее шевелиться.
Пятница не РКН, ускорить таких «уважаемых» компаний явно не в состоянии.
Может быть Dailymotion — не выказывал никакого неуважения. Может быть он действовал по стандартной процедуре. Может быть он даже дал Пятнице стандартные инструменты борьбы с пиратством. Но я точно уверен, что блокировка не заставила его проявить уважение. Экономического давления она точно не произвела, и даже ущерба репутации не нанесла.
Мне кажется, что история это учит о том, что от других можно требовать того, что исполняешь сам. Ровна та система борьбы с пиратством что есть в VK, mail.ru, ОК, и на других российских проектах - вот такую можно требовать от Dailymotion.
>Экономического давления она точно не произвела
От куда такая уверенность? У вас есть инсайд? По мне так раз пошли на сотрудничество ради разблокировки значит ущерб был, потеря доли рынка так точно.
>Мне кажется, что история это учит о том, что от других можно требовать того, что исполняешь сам.
Это вообще про справедливость, и с этим я согласен, если ты сам себя не уважаешь то и другие не будут.