Владелец телеканала «Пятница» «Газпром-медиа» договаривается с третьим в мире по посещаемости видеохостингом Dailymotion об условиях мирового соглашения. Сайт готов удалить нелегальный контент «Пятницы», за который он подвергся вечной блокировке в январе, и дать холдингу инструменты для отслеживания пиратских копий в будущем. Сложность в том, что закон о вечной блокировке пиратов предусматривает именно что «вечную» блокировку без процедуры восстановления, поэтому стороны ищут способы возобновить судебный процесс.

«Представители Dailymotion предложили понятные и прозрачные механизмы по отслеживанию нелегальных копий наших телепроектов. На сегодня все разногласия с Dailymotion улажены, есть все условия для заключения мирового соглашения. Прямой процедуры отмены вечной блокировки не предусмотрено, поэтому сейчас юристы ищут возможности возобновить судебный процесс», — сказал представитель «Газпром-медиа» «Коммерсанту».