Россия 24: В лице Осетинской получили ещё одного закадычного друга за океаном


Телеканал «Россия 24» посвятил сюжет планам бывшего главреда российского Forbes и шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской, которая сообщила о решении начать сотрудничество с программой Investigative Reporting Program при университете Беркли. Ведущий телеканала предположил, что Осетинская намерена писать о том, «как Россию бездоказательно обвиняют во всех смертных грехах», а также сообщил зрителям, что «на западе сейчас существует спрос» на такого рода информацию. Осетинская получила стипендию программы John S. Knight Journalism Fellowships Стэнфордского университета и после завершения обучения получила еще одну стипендию по программе расследовательской журналистики в Калифорнийском университете Беркли.

Елизавета Осетинская займется расследованиями о России в США

Елизавета Осетинская, бывший шеф-редактор РБК, решила поделиться планами после Стэнфорда. И планы не удивили. В Россию она не вернется. «Я начинаю сотрудничать с Investigative Reporting Program при университете Беркли», — написала Осетинская в своем Facebook.

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