Роскомнадзор отправил операторам новые рекомендации по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Операторам, которые используют оборудование DPI (deep packet inspection), рекомендуют метод резолвинга, самостоятельного определения актуального сетевого адреса, доступ к которому должен быть ограничен. Те, кто не использует DPI, должны ограничивать доступ с помощью фильтрации запросов ко всем DNS-серверам. Как пишут «Ведомости», эксперты считают новые рекомендации технически неграмотными.