Роскомнадзор опубликовал ответ на фейковые попытки зарегистрировать мессенджер Telegram в реестре организаторов распространения информации. «Порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти. Нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям», — сообщило ведомство.