Фонд Grishin Robotics, основанный председателем совета директоров Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, стал лидирующем инвестором в раунде инвестиций в американскую компанию Wonder. Общий объем инвестиций составил $14 млн. Wonder работает над созданием новой мобильной экосистемы, ориентированной на геймеров, в частности, она разрабатывает устройство, которое является гибридом смартфона и игровой консоли.