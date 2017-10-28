В московской школе № 2120 учителей обязали следить за своими учениками в социальных сетях, сообщили «Такие Дела», ознакомившиеся с приказом. […] Пока неизвестно, распространяется ли эта практика на остальные школы и иные учебные заведения Москвы и другие субъекты страны. […] руководство школы сообщило преподавателям, что теперь их обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение «профилактического мониторинга» активности их учеников во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Классные руководители будут отслеживать: в какие группы вступают учащиеся, что они вывешивают на своих стенах, кого добавляют в друзья. Что должны делать учителя, если ученик, например, вступил в закрытую группу или секретный чат, неизвестно.
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«Я выявила, что ученик вступил в какую-то подозрительную группу, и что дальше? — недоумевает один из учителей школы. — Я должна его напрямую об этом спрашивать? Кому сообщать: социальному педагогу, родителям? А дальше? Все остается на совести родителей? Какая дальнейшая профилактическая работа? А если это ложная тревога, то все — ребенок уже потерял ко мне доверие как к классному руководителю, потому что влезла не в свое дело. Дети не дураки — если они будут знать, что за ними следят, то группы будут лучше прятаться, носить ложные названия, могут выработать язык, который понятен только молодежи. Дело же не в интернете. Если ребенок с расшатанной нервной системой, неуверенный в себе и, что называется, «проблемный», то угроза в его внутреннем мире. Не интернет, так что-то другое может стать угрозой страшных событий».
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Редакция «Таких Дел» отправила запрос по поводу Приказа №100-О в пресс-службу Департамента образования города Москвы, но ответ пока не получен. Замдиректора школы 2120 по воспитательной работе отказалась комментировать распоряжение, сославшись на то, что это закрытая информация.
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Не проще полиграф в каждый класс поставить ?
В слежке за учениками ничего плохого не вижу, для их же блага это правильное дело, потому что интернет сейчас это настоящая помойка, много негатива для неокрепшего детского ума.
НО на кой эту задачу возлагать на учителей, которые вместо союзника ученику, превратится в его надзирателя, к тому же у учителя и возможностей то нет (закрытые группы и секретные чаты) и навыков, да и времени у него нет, будет больше на отчеты его тратить, как он всех здорово сегодня промониторил.
В общем за такую реализацию идеи нужно с должности снимать, если за детьми кто и должен следить то какие то родительские комитеты например, в виде дежурных родителей которые могли бы на правах волонтера этим заниматься, либо вообще отдельная должность, человек на этой должности будет и отвечать если ребенок вступил в какую группу смерти и погиб.
Такой мониторинг возможен если регистрация несовершенно летних в соц. сетях будет строго регламентироваться, потому как школьник совсем не дурак, будет два аккаунта, один хороший и пушистый, второй для себя.
>> в виде дежурных родителей которые могли бы на правах волонтера этим заниматься, либо вообще отдельная должность, человек на этой должности будет и отвечать
прально.
слежка должна быть, как и голосование: всеобщей, тайной и равной.
темболее, это позволит создать массу доп.рабочих мест, чтобы чемто занять массу людей, высвобождающихся отовсюду в результате автоматизации.
Проблема одна: слежка — она суперлегко автоматизируется. Собсно, слежка в условиях автоматизации — суть частный случай общего мониторинга любых автоматизированных систем.
Полная, тотал слежка за такой стратой как школота — (15, 5 млн. на 2017 год) — наверное обычный один комп справится. Тем более, надо понимать, что первоклашкам сперва не дотого и основную часть слежки надо за более старшими возрастами, всетки.
Если приложение будет написано умело, то, помимо отслеживания активностей и выявления подозрительных, оно само будет автоматически генерировать отсылку предупреждений, уведомлений, страшилок и пугалок, постановку их на котнроль, формирование записе вызовов родителей, формуляр отчета по итогам беседы с родителями, анализ результативности примененных мер воздействия и выдачу общих графиков и анализов любого масштаба — от класса до региона и страны в целом.
Сдуру можно сломать даже ту часть тела, в которой отродясь костей небыло. С дургой стороны — а чо еще делать, если надо както занять массу народа, высвободившегося в результате автоматизации?
>> либо вообще отдельная должность, человек на этой должности будет и отвечать
Воистину, мудра народная мудрость: «у семи нянек дитя без глазу».
Первые по героину, 10000 в год — от плохого алкоголя, 30000 в год — от ДТП.
Кто это мешает отслеживать «человеку на должности»? Чото както не видно положительной динамики.
Как бы и тут также не получилось. Прохиндеи всех мастей и окрасов уже прочухали, что коньюнктурщина, в условиях некопенгагенщины — дело прибыльное и приятное, дает возможность выдвинутся и отличиться на фуфу.
Это все уже ясно и без отслеживания.
Феномен «сладости запретного плода» наиболее сильно воздействует на человека именно в подростковом возрасте. Это общеизвестный факт.
и т. д.
Именно этот период какбэ «рай», предшествующий откусыванию яблок с Древа познания добра и зла, как это точно подмечено в Библии.
Иными словами — хоть кол на голове теши.
В более зрелые годы, те кто выжил в подростковые годы, приобретает жизненный опыт, личные впечатления, остепеняется и начинает больше верить надписям «не влезай, убъет», «не прислоняться»
Предлагаемая затея, безусловно, будет способствовать более активному и скрытному сованию нос туда, куда не надо. А также более глубокому освоению принципов конспирации, применения различных методик обхода, блаблабла, а целом — еще более лутшему владению комьютерными технологиями широкими массами подростков.
Лучшие селекционеры сейчас бьются над тем, чтобы «запретный плод» вызвал слюноотделительный (и купюроотслюнявливательный) рефлекс у людей взрослых и даже у престарелых. Уже получается немного.
Тот же Telegram, что хорошего в нём пишут? И кто это делает? Правильно. Запрещённые и отважные полит-аналитики, инсайдеры и диссиденты. Пишут «правду». Кого надо пригласить на корпоратив? Правильно, запрещённую группу «Ленинград». Какое кино — самое хорошее? Правильно, про царя без трусов. Какая еда самая классная? «Санкционка»!
Сокращаем учебные планы, уменьшаем количество учителей, делаем так, что учителя вынуждены после работы как-то подрабатывать, тем самым выкидывая их из нормального учебно-воспитательного процесса, дополнительно постепенно отказываемся от домашних заданий, закрываем системы кружков, спортивных секций, а потом внезапно дети непонятно чем занимаются…
Здоровья вам, хорошего настроения, держитесь там, и про вариант с уходом в бизнес не забывайте.
>> а потом внезапно дети непонятно чем занимаются…
получение образования — дело самих желающих получить образование.
Оне (необразованные) должны понимать, что почти никто не заинтересован, на самом деле, чтобы были образованы. Так легче облапошивать, водить за нос, впаривать всякую фигню. Кроме того, это требует затрат.
Какието мутные перспективы, что образованный народ чтото там ккоето место в мире займет — это по воде вилами, а вон во многих странах (например, Африки или Азии) народ даже грамоте не знает и прекрасно там живут все. Руководители покупают белых верблюдов по 2 млн. баксов, а народ даже и 3 долл. в мес. есть такой доход в отдельных населенных пунктах.
Каждому свое.
Так что куда падать — еще пока есть.
>занять массу людей, высвобождающихся отовсюду в результате автоматизации.
Верно мыслите, не только же одной европе парикмахеров для собак конвейерным методом выпускать, можем специалистов по безопасности выпускать.
>Проблема одна: слежка — она суперлегко автоматизируется.
Это не проблема, это преимущество, значит заняты будут именно высококвалифицированные специалисты — программисты, систему всегда надо развивать и подстраивать, невозможно ее сделать и забыть про нее.
>Первые по героину, 10000 в год — от плохого алкоголя, 30000 в год — от ДТП.
Чего к героину именно привязались?
В общем по опиатам сша же лидер и давным давно, и от передоза там умирает больше чем где либо, с их то баблом не могут справится с этой проблемой, чего про нас то говорить….
>Феномен «сладости запретного плода» наиболее сильно воздействует на человека именно в подростковом возрасте. Это общеизвестный факт
На своих детях и проводите либеральные эксперименты, может и выживут если на иглу не сядут или в тюрму, нормальные же родители предпочитают контролировать, запрещать и не пускать,
И ПОСТУПАЮТ ПРАВИЛЬНО
потому как если ребенку все будет разрешено, то тоже курево не будет так нервы щекотать как при запрете, значит он будет что то более серьезное пробовать.
Потому как запретный плод не только сладок, НО и НЕОБХОДИМ, вопрос что это будет курево или наркота.
Логически выходим на то что те дети которым все разрешено будут щекотать себе нервы более серьезно с очень большой вероятностью.
>Какое кино — самое хорошее? Правильно, про царя без трусов. Какая еда самая классная? «Санкционка»!
Да да, с возрастом тяга к запретному плоду не проходит, это уже эксплуатируется во всю.
>постепенно отказываемся от домашних заданий, закрываем системы кружков, спортивных секций, а потом внезапно дети непонятно чем занимаются…
Я бы димона бы повесил, если честно, но проблема то не в нем, проблема в том что у нас населения такого полным — полно, для которых димон и поставлен, чтоб это население типа Джигсо, не было обделено представительством во власти, сложная у нас структура населения, очень.
>Оне (необразованные) должны понимать, что почти никто не заинтересован, на самом деле, чтобы были образованы.
>Так легче облапошивать, водить за нос, впаривать всякую фигню.
В эту же игру одновременно могут играть очень много кто еще, не только же текущие власти, но и иностранные «партнеры» и чем население необразованнее тем легче из далека управлять через тот же голливуд.
Получается властям не выгодно необразованное население, выгодно как раз заниматься его образованием чтоб контроль над ним «партнеры» не перехватили, те же большевики когда пришли к власти, сразу занялись просвещением, потому как наглядно увидели как можно необразованные массы против действующей власти использовать, собственно сами так и делали.