Ошеломительно.

По моему московскому адресу прописки в 7 утра приходили менты, искали меня «по поводу записей в фейсбуке и твиттере». Взяли с жильцов подпись под бумагой, что они меня «много лет не видели» — что правда.

У кого на сей раз припекло, интересно?