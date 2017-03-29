Xiaomi попробует задушить продажи в Россию от серых продавцов с AliExpress и GearBest


«Смарт оранж», одна из компаний-дистрибьюторов Xiaomi в России, получила статус представителя правообладателя бренда Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd. Это поможет ей бороться с контрафактом и параллельным импортом в Россию, теперь каждая поставка должна согласовываться со «Смарт оранж», сообщили «Ведомости». В случае, если таможня зафиксирует поставку от неофициального дистрибьютора, компания сможет подать в суд и реэкспортировать устройства. По альтернативному сценарию, с 3 июля 2016 года, по Кодексу об административных правонарушениях, у магазинов можно конфисковать ввезённые мимо официалов «серые» гаджеты. Российские покупатели устройств из «серых» поставок пока государством не преследуются.

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Добавить 5 комментариев

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    Rober Artua bondarenko.guru - бизнес консультант

    Ну объективно, некоторых вещей, которые ориентированы чисто на Китай у нас просто нет. Для примера, робот пылесос или телевизоры или другая продукция. Относительно цен. Зашел на официальный сайт и прифигел. Тот же Mi 5s 32GB стоит на али в районе 19−20 тысяч, у нас же гонят за 30 косарей. Я понимаю и про налоги и про таможню. Более того, я уверен, что у них цена закупки ниже минималки на Али. При том что на весы и аккумуляторы они не очень большую наценку делают.

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