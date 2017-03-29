«Смарт оранж», одна из компаний-дистрибьюторов Xiaomi в России, получила статус представителя правообладателя бренда Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd. Это поможет ей бороться с контрафактом и параллельным импортом в Россию, теперь каждая поставка должна согласовываться со «Смарт оранж», сообщили «Ведомости». В случае, если таможня зафиксирует поставку от неофициального дистрибьютора, компания сможет подать в суд и реэкспортировать устройства. По альтернативному сценарию, с 3 июля 2016 года, по Кодексу об административных правонарушениях, у магазинов можно конфисковать ввезённые мимо официалов «серые» гаджеты. Российские покупатели устройств из «серых» поставок пока государством не преследуются.
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пилят сук, на котором сидят
Ну объективно, некоторых вещей, которые ориентированы чисто на Китай у нас просто нет. Для примера, робот пылесос или телевизоры или другая продукция. Относительно цен. Зашел на официальный сайт и прифигел. Тот же Mi 5s 32GB стоит на али в районе 19−20 тысяч, у нас же гонят за 30 косарей. Я понимаю и про налоги и про таможню. Более того, я уверен, что у них цена закупки ниже минималки на Али. При том что на весы и аккумуляторы они не очень большую наценку делают.
Кто-то еще верит в байки про таможню и налоги?
Mi 5s 32GB стоит 15500 а за счет купонов и кешбеков еще 3000 руб можно скинуть на али
Значит точно закупка может быть на уровне 13000 или меньше. Поэтому «Смарт оранж» нужно немного клюв прикрыть. Скажем так, до уровня тех же 18−20 тысяч, что вполне себе хорошая маржа.