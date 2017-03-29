Редактор онлайн-издания MediaShift Соня Пол рассуждает о проблемах, которые возникают у владельцев устройств с голосовым управлением, которых только в Америке насчитается более 24,5 миллионов. Такие устройства, как Amazon Echo, смартфоны с голосовым помощником Siri и другие подобные гаждеты плохо понимают людей, говорящих с сильным акцентом, что может стать проблемой для распространения технологий распознавания речи.

Проблема даже не в том, что компании не хотят научить свои устройства понимать людей говорящих с акцентом. Алгоритмы, которые отвечают за распознавание речи, работают по принципу нейронной сети и могут хорошо распознать речь, если их научили с ней работать. То есть чтобы Siri поняла человека, говорящего по-английски с филиппинским акцентом, нужно чтобы ее учили на образцах речи, где присутствует именно такой акцент. Зачастую у компаний просто нет образцов такой речи, рассуждает журналист. Решением проблемы могло бы стать использование специальных баз данных, в которых хранятся образцы речи.

Например компания Texas Instruments ведет такую базу речи с 1990 года. Компания предлагала американцам бесплатные звонки в обмен на согласие, что их голос будет записан и может быть использован для научных исследований. Texas Instruments собрала более 200 часов телефонных переговоров, это немного для обучения ИИ, но такой подход мог бы помочь производителям голосовых помощников решить проблему распознавания акцента.