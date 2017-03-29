Минкомсвязь предложит абонентам сообщать обо всех пользователях устройств с доступом в интернет


Минкомсвязь предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных. Такие предложения содержатся в подготовленном министерством проекте изменений в правила оказания услуг связи. Под действие правил попадут телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры и т. д. Речь в предложении Минкомсвязи идет о внесение поправок в постановление правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи», то есть новая инициатива не имеет прямого отношения к пакету поправок «закона Яровой».

«Закон Яровой» может обязать абонентов назвать всех возможных пользователей их гаджетов и ноутбуков

Минкомсвязь предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных. Это следует из подготовленного министерством проекта изменений в правила оказания услуг телефонной связи, телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных во исполнение «закона Яровой» (есть у RNS).

Добавить 4 комментария

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    ilyak организация, способная на многое

    А то что?

    Актуальность личных данных гостей, которым вы даёте пароль от вай-фая, вы тоже будете должны проверить? Кажется, эти люди живут в каком-то своём мире.

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    ilyak организация, способная на многое

    «Давайте обяжем продавца в магазине «Алкоголь 24″ перед продажей водки проверять, что покупатели заплатили алименты»

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    Platon Platon

    Ура, давно пора! Как я уже писал, чем хуже- тем лучше. Вот только какие персональные данные и документ удостоверяющий личность указывать на детей? И я не поня₽л, если я эти ПЕРСОНАЛЬНЫЕ данные собираю, то я вроде как по другому закону становлюсь оператором персональных данных и должен получать разрешение роскомнадзора. Прикидываю как народ ломануться к ним…. или у нас как всегда: принимаем законы которые друг другу противоречат и не паримся, поскольку применять будем все равно избирательно.

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    ZayunyaTyan founder, the teplotrassa

    Ну надо так надо, как раз в списке дел свободно местечко № 4514. Так что вот в органайзер записала, зайду обязательно со списком. Ой, у меня же органайзера нет.

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