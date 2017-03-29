Минкомсвязь предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных. Такие предложения содержатся в подготовленном министерством проекте изменений в правила оказания услуг связи. Под действие правил попадут телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры и т. д. Речь в предложении Минкомсвязи идет о внесение поправок в постановление правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи», то есть новая инициатива не имеет прямого отношения к пакету поправок «закона Яровой».