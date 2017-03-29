Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения за чертой бедности, возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Посёлок Данцзи — это деревни, которые совсем не похожи на место, известное как хаб интернет-коммерции Китая, однако он, на самом деле, является одним из главных мест производства актерских и танцевальных костюмов, изготовлением которых занимается половина 45-тысячного населения поселка.

Костюмы продаются через крупнейший интернет-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba. Согласно результатам исследования корпорации, меньше чем за 4 года 6300 человек из Данцзи перестали быть бедняками благодаря интернет-торговле.