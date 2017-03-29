Феномен «деревень Taobao», где китайцы перестают быть бедняками благодаря онлайн-торговле


Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения за чертой бедности, возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Посёлок Данцзи — это деревни, которые совсем не похожи на место, известное как хаб интернет-коммерции Китая, однако он, на самом деле, является одним из главных мест производства актерских и танцевальных костюмов, изготовлением которых занимается половина 45-тысячного населения поселка.

Alibaba обучит миллион деревенских комсомольцев онлайн-продажам

Костюмы продаются через крупнейший интернет-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba. Согласно результатам исследования корпорации, меньше чем за 4 года 6300 человек из Данцзи перестали быть бедняками благодаря интернет-торговле.

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    Buratin

    Была история на Блумберге еще в 2013 году о китайском крестьянине, который торговал шерстью через Алибабовские сайты. За 2 года вышел на продажи в 1.6 млн. баксов в год. Почему-то я ее запомнил.
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2013−11−06/china-farmer-turns-yarn-baron-as-villages-embrace-alibaba

    Работают люди, бабки делают, а не скрепы с духовностью укрепляют, как некоторые. И о кремниево-силиконовых долинах не мечтают.

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    Альтер Эго > Buratin контекст

    Не, не мечтают.

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    ZayunyaTyan founder, the teplotrassa

    У нас тоже есть две многомиллионные деревни, где только особо тупые не могут заработать.

    Без нашей нефти, не из чего им было бы костюмы шить, кстати.

    >о китайском крестьянине, который торговал шерстью

    Когда подумаю как там они эту шерсть и какими методами с животных добывают…

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Китайцы молодцы, смекнули что нужно выгнать все американские IT компании и запилить свою супер IT индустрию.
    Сделали из своего рынка настоящий инкубатор, компании выросли, окрепли и теперь готовы захватывать мир имея надежный тыл в виде закрытого для иностранцев собственного рынка.
    А у нас попытку заставить гугл тупо закон соблюдать хомячки сравнивают с бомбардировкой Воронежа.
    Пока наше население будет фапать на иностранцев ничего такого как в Китае не получится сделать.
    Кто почитает историю алибабы увидит что по сути началась она с того что ебаю настойчиво предложили переехать в китай полностью и стать 100% китайским, он отказался и скорость его работы в КНР сильно упала, появился шанс у китайских компаний которым они и воспользовались !!!

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    Buratin > Альтер Эго контекст

    >>Шэньчжэнь
    Так это…они лошадь впереди телеги ставят или телегу впереди лошади?
    Они же сначала укрепили фундамент и стены (традиционную экономику) и только потом полезли выше.

    А у нас, вроде, пытаются на гнилую избу поставить новую, блестящую кровлю и китайские солнечные панели сверху.

    Интересно, гнилая изба выдержит новую кровлю или нет?

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    Buratin > Денис Демидов контекст

    >>Китайцы молодцы
    Я вас не пойму…то китайцы молодцы, а то и не молодцы вовсе.

    А вообще, да, согласен. Они молодцы в том, что завязали с нашими комуняками и стали посылать людей учиться не в совок, а в нормальные страны.
    А то до сих пор бы на воробьев охотились всем Китаем, если бы к нам ездили учиться. Ну чему может совок научить?

    Да и не сидит китайский царь на престоле больше 10−12 лет, как у некоторых.

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    ilyak организация, способная на многое

    > выгнать все американские IT компании

    Рассказывает нам гражданин, у которого мама — гражданка США и папа — гражданин США.

    Вы, Денис, сначала родителей выгоните, а потом нам рассказывайте про героическое сопротивление мировому капитализму. Тьфу.

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    ilyak организация, способная на многое

    А разгадка простая:

    Работа в стране американских IT-компаний повышает качество жизни жителей этой страны.
    А их неработа — качество жизни понижает. Посмотрите на Иран.

    И вот Dennis Demidoff нам говорит: «давайте, россияне, живите, как батраки, деньги целее будут.
    А мои родители будут жить, как господа, да и я сам тоже. Ведь я пришёл к успеху и вывез семью вне радиуса действия моих эффективных предложений»

    Нет, Денис. Не давай мы будем жить как холопы, а ты с родственниками — как господа. Давай вместо этого мы перестанем тебя видеть на Роеме например.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Я вас не пойму
    Для себя молодцы, а для нас паразиты, через продажных чиновников почты РФ присосались к рынку РФ, выгнать их надо.

    >и стали посылать людей учиться не в совок, а в нормальные страны.
    Вот здесь трудно не согласиться, они не просто быстрее нас поняли что экономика должна быть на кап. рельсах, они еще и институт создали отдельный который занимается только тем что изучает причины разрушения СССР, много интересных выводов между прочим сделал он, вообще учатся они очень быстро, я так думаю скоро к ним будут с западных стран посылать детей учиться и учить китайский язык.
    Западному миру нужно срочно новую промышленную революцию проводить, 3D печать или ИИ там, а то если ничего не менять то будет Китай всем рулить.

    >Да и не сидит китайский царь на престоле больше
    Их система вам бы не понравилась, там пост туда-сюда передают между двумя группировками в КПК, шанхайской и пекинской, строго чередуя.
    Народ там ничего не решает от слова совсем, в КПК на приличный уровень можно попасть только за огромные деньги, не даром съезд КПК называют съездом миллионеров.

    >у которого мама — гражданка США и папа — гражданин США.
    Как это связано с моими призывами выгнать американские IT компании из России?
    Или раз у меня родители там живут то я должен как вы маструбировать на все американское ?
    Я правда вашей логики не пойму, объясните.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А их неработа — качество жизни понижает. Посмотрите на Иран.
    Илья вы перегрелись, мы же тут китай обсуждаем который выгнал американцев и вырастил свою супер IT индустрию, причем тут Иран???

    >Ведь я пришёл к успеху и вывез семью вне радиуса
    Вы все время пишите уже в котором посте что мои родители в сша, тогда почему не упоминаете что уехали они, как я писал ранее, когда мне 13 лет было?
    Вы же так внимательно следите за мной и упустили этот момент???

    >мы перестанем тебя видеть на Роеме например.
    Я думаю это вам надо с роем-ом заканчивать, а то мозг ваш от перенапряга случайно умрет смертью храбрых, жалко вас.

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    ilyak организация, способная на многое

    > мы же тут китай обсуждаем который выгнал американцев и вырастил свою супер IT индустрию

    Я, кстати, не в курсе, что же за такая «супер IT индустрия» у Китая. Чем она принципиально лучше российской, при том, что у них народу в 10 раз больше? Какие прорывы сделаны?

    Но если мы рассматриваем положительный пример, будет мошенничеством не рассмотреть также и отрицательный пример. Его я привёл — Иран.

    > уехали они, как я писал ранее, когда мне 13 лет было?

    И что? Как это влияет на то, что вы не себя призываете к самоограничениям, а только нас? Сами вы себя и свою семью ограничивать не собираетесь. Поэтому ваши советы не нужны. Вы иностранный агент.

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    ilyak организация, способная на многое

    У меня нет Телеграма и ничего я почитать не могу. Можно нормальную ссылку, http, https?

    Тем не менее, как и в случае с Денисом — мало ли что американцы про кого думают.

    У вас, советских, в центре личности находится зачем-то мнение американцев. А я например понимаю, что американцы люди со своими ограничениями и о каких-то далёких от них вещах могут запросто писать глупости.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Чем она принципиально лучше российской
    Тем что наша из-за таких хомячков как вы скоро сдохнет под натиском американцев, а китайская имея защиту на своем рынке уже может на равных с американскими тягаться, не имея возможности баксы печатать, это вообще очень круто, мощь интеллекта против печатного станка.

    >Его я привёл — Иран.
    Зря вы его привели, этот пример показывает что американская сила на исходе, страна не только ласты не склеила под такими санкциями что нам и не снились даже, и санции эти были на уровне ООН, а не только запада, их все были обязаны соблюдать, им даже свифт отключили которым нас пугали недавно.
    И таки Иран победил, он смог оставить у себя «мирную» ядерную программу, а сша решили поверить им на слово что мирной она так и останется.

    >И что? Как это влияет на то
    Вы идиот ?
    Вы же только что строили свою систему на счет меня на том что я вывез родителей на фоне успеха и продвигаю интересы американских компаний путем закрытия их в РФ.
    Странно что вы с такой логикой мышления можете еще компом пользоваться, мир просто удивителен, всякий раз не перестаю удивляться многообразию животного мира.

    >Вы иностранный агент.
    А у вас молоко убежало.
    Спросите к чему это я? А просто в вашем стиле решил попробовать написать, получилось?

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    ilyak организация, способная на многое

    > наша из-за таких хомячков как вы,
    пишет нам американский шпион,

    > скоро сдохнет под натиском американцев
    Скоро — это когда? Лавры Клименко не хотите ли? Я вот в Индустрию пришёл в 2009, тогда она ровно что «скоро дохла под натиском американцев», а до этого она и в 2005 «дохла под натиском американцев», и до того тоже.
    15 лет «скоро дохнешь под натиском американцев», полёт нормальный.

    Как и положено американскому шпиону-любителю, вы в китайцев верите, а в русских — нет.

    > имея защиту на своем рынке
    > может на равных с американскими тягаться
    > не имея возможности баксы печатать

    Дядя, ты дурак? Я тоже смогу навалять любому боксёру с мировым именем, если он будет в наручниках. Не имея возможности баксы печатать! (а что, Гугль это может?)

    > И таки Иран победил

    Чего же ваши родители в Иран не уехали, если там всё так хорошо, и жить хорошо, и жизнь хороша? А уехали в США? Или им тоже доллары печатать разрешили?

    Глеб, так вышло, что про наш вот этот потребительский веб я в вашем документе не нашёл ни слова вообще.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >15 лет «скоро дохнешь под натиском американцев», полёт нормальный.
    Какая доля у Яндекса была, а какая у гугла в 2009?
    А сейчас?
    Про рутуб c яндекс.видео что скажете? Растет?
    Про екомерс вообще молчу, российский екомерс скорее мертв чем жив, вон уже юлмарт грозится 10 000 своих сотрудников вывести на улицы в знак протеста.

    >вы в китайцев верите, а в русских — нет.
    Насчет веры вам в другое место положено, здесь чуть чуть про другое.
    Ваше шапкозакидательство не разделяю.

    >если он будет в наручниках
    Вы хотите из российского IT боксерское зрелище устроить? Или вы за строительство огромной IT индустрии?

    >Гугль это может?)
    Это вы похоже дурак, раз такие глупые вопросы задаете, гугл инвестии не у дядь берет которые баксы печатают?

    >Чего же ваши родители в Иран не уехали,
    У меня родители веруют в сша как в Иисуса Христа, вот и уехали, я их веру не разделяю.
    А вы с такой верой в сша чего здесь сидите? или уже там?

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    > Какая доля у Яндекса была, а какая у гугла в 2009?
    > А сейчас?
    Была где-нибудь 65, а щас где-нибудь 56? У Гугла было 23, стало 32? Оценка с потолка, честное слово, никуда не смотрел.

    > Про рутуб c яндекс.видео что скажете? Растет?
    А должны?

    > У меня родители веруют в сша как в Иисуса Христа
    А яблоко от яблони далеко не падает. Хочешь узнать человека — посмотри на родителей.

    > российский екомерс
    Какой может быть на бензоколонке екоммерс? Солярка с доставкой на дом?

    > Или вы за строительство огромной IT индустрии?
    Я определённо не за строительство огромной индустрии за мой, потребителя, счёт, и в мой, потребителя, ущерб. Мне здесь жить в отличии от вас, товарищ одной-ногой-здесь-другой-уже-там. Ступайте.

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    Г: Давайте мы построим огромную IT-индустрию! Звучит здорово?
    Р: Звучит здорово! А что мы с этого получим?
    Г: А вам мы с этого Гугль отключим, Фейсбук и Ютуб тоже.
    Р: Ээээ. А давайте, нет, тогда?!
    Г: Как же нет? Ведь строительство же? Огромной! IT!
    Р: А вот так. НЕТ.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    > за мой, потребителя, счёт, и в мой, потребителя, ущерб.
    Потреблять оказывается, а чего развел тут высокодуховные беседы про веру в русских.

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    > Потреблять оказывается

    Расскажите, зачем ваши родители уехали в США? Они у вас потребляди? Вы им так и пишете письма — привет, мама-потреблядь, как там здоровье папы-потребляди?

    Давай, американец, расскажи из своего патио на винограднике, как правильно Родину любить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Они у вас потребляди?
    Да они такие, увы.
    Но к их чести они в отличие от тебя не шифруются под духовных, они всегда честно говорили, дома, тачки и шмотки это для нас сверх важно и свалили за этим туда.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Конечно шикарно, лихие люди, захотели потреблядского счастья, взяли и уехали, а ты тут ноешь, Россию дерьмом обливаешь, на америку маструбируешь и ничего не делаешь, так и будешь дальше ныть и ничего не делать.
    Не завидуй, дуй в посольство сша, может дадут тебе визу.

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    ilyak организация, способная на многое

    > Россию дерьмом обливаешь
    Ты.

    Сначала на деле, потом на словах. Или наоборот.

    Зачем нам слушать человека, который а) не смог донести свою жизненную позицию даже до своих родителей, и б) презирает своих родителей и унижается перед незнакомыми людьми?

    Такой человек может топить за что угодно. Он нуль.

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    Soran

    УЖК отправил Маммония в отпуск, а на его место создал Дениску-непотреблядь. Гы гы гы.

    Посмотрел на алексе посещаемость роема. Стабилизровалась (вроде бы) на дне. Наконец то.

    Или снизу уже стучат?

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