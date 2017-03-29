Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения за чертой бедности, возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Посёлок Данцзи — это деревни, которые совсем не похожи на место, известное как хаб интернет-коммерции Китая, однако он, на самом деле, является одним из главных мест производства актерских и танцевальных костюмов, изготовлением которых занимается половина 45-тысячного населения поселка.
Alibaba обучит миллион деревенских комсомольцев онлайн-продажам
Костюмы продаются через крупнейший интернет-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba. Согласно результатам исследования корпорации, меньше чем за 4 года 6300 человек из Данцзи перестали быть бедняками благодаря интернет-торговле.
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Была история на Блумберге еще в 2013 году о китайском крестьянине, который торговал шерстью через Алибабовские сайты. За 2 года вышел на продажи в 1.6 млн. баксов в год. Почему-то я ее запомнил.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013−11−06/china-farmer-turns-yarn-baron-as-villages-embrace-alibaba
Работают люди, бабки делают, а не скрепы с духовностью укрепляют, как некоторые. И о кремниево-силиконовых долинах не мечтают.
Не, не мечтают.
Так это в российской прессе. Интересно, как они сами себя позиционируют в Китае.
У нас тоже есть две многомиллионные деревни, где только особо тупые не могут заработать.
Без нашей нефти, не из чего им было бы костюмы шить, кстати.
>о китайском крестьянине, который торговал шерстью
Когда подумаю как там они эту шерсть и какими методами с животных добывают…
Китайцы молодцы, смекнули что нужно выгнать все американские IT компании и запилить свою супер IT индустрию.
Сделали из своего рынка настоящий инкубатор, компании выросли, окрепли и теперь готовы захватывать мир имея надежный тыл в виде закрытого для иностранцев собственного рынка.
А у нас попытку заставить гугл тупо закон соблюдать хомячки сравнивают с бомбардировкой Воронежа.
Пока наше население будет фапать на иностранцев ничего такого как в Китае не получится сделать.
Кто почитает историю алибабы увидит что по сути началась она с того что ебаю настойчиво предложили переехать в китай полностью и стать 100% китайским, он отказался и скорость его работы в КНР сильно упала, появился шанс у китайских компаний которым они и воспользовались !!!
>>Шэньчжэнь
Так это…они лошадь впереди телеги ставят или телегу впереди лошади?
Они же сначала укрепили фундамент и стены (традиционную экономику) и только потом полезли выше.
А у нас, вроде, пытаются на гнилую избу поставить новую, блестящую кровлю и китайские солнечные панели сверху.
Интересно, гнилая изба выдержит новую кровлю или нет?
>>Китайцы молодцы
Я вас не пойму…то китайцы молодцы, а то и не молодцы вовсе.
А вообще, да, согласен. Они молодцы в том, что завязали с нашими комуняками и стали посылать людей учиться не в совок, а в нормальные страны.
А то до сих пор бы на воробьев охотились всем Китаем, если бы к нам ездили учиться. Ну чему может совок научить?
Да и не сидит китайский царь на престоле больше 10−12 лет, как у некоторых.
> выгнать все американские IT компании
Рассказывает нам гражданин, у которого мама — гражданка США и папа — гражданин США.
Вы, Денис, сначала родителей выгоните, а потом нам рассказывайте про героическое сопротивление мировому капитализму. Тьфу.
А разгадка простая:
Работа в стране американских IT-компаний повышает качество жизни жителей этой страны.
А их неработа — качество жизни понижает. Посмотрите на Иран.
И вот Dennis Demidoff нам говорит: «давайте, россияне, живите, как батраки, деньги целее будут.
А мои родители будут жить, как господа, да и я сам тоже. Ведь я пришёл к успеху и вывез семью вне радиуса действия моих эффективных предложений»
Нет, Денис. Не давай мы будем жить как холопы, а ты с родственниками — как господа. Давай вместо этого мы перестанем тебя видеть на Роеме например.
>Я вас не пойму
Для себя молодцы, а для нас паразиты, через продажных чиновников почты РФ присосались к рынку РФ, выгнать их надо.
>и стали посылать людей учиться не в совок, а в нормальные страны.
Вот здесь трудно не согласиться, они не просто быстрее нас поняли что экономика должна быть на кап. рельсах, они еще и институт создали отдельный который занимается только тем что изучает причины разрушения СССР, много интересных выводов между прочим сделал он, вообще учатся они очень быстро, я так думаю скоро к ним будут с западных стран посылать детей учиться и учить китайский язык.
Западному миру нужно срочно новую промышленную революцию проводить, 3D печать или ИИ там, а то если ничего не менять то будет Китай всем рулить.
>Да и не сидит китайский царь на престоле больше
Их система вам бы не понравилась, там пост туда-сюда передают между двумя группировками в КПК, шанхайской и пекинской, строго чередуя.
Народ там ничего не решает от слова совсем, в КПК на приличный уровень можно попасть только за огромные деньги, не даром съезд КПК называют съездом миллионеров.
>у которого мама — гражданка США и папа — гражданин США.
Как это связано с моими призывами выгнать американские IT компании из России?
Или раз у меня родители там живут то я должен как вы маструбировать на все американское ?
Я правда вашей логики не пойму, объясните.
>А их неработа — качество жизни понижает. Посмотрите на Иран.
Илья вы перегрелись, мы же тут китай обсуждаем который выгнал американцев и вырастил свою супер IT индустрию, причем тут Иран???
>Ведь я пришёл к успеху и вывез семью вне радиуса
Вы все время пишите уже в котором посте что мои родители в сша, тогда почему не упоминаете что уехали они, как я писал ранее, когда мне 13 лет было?
Вы же так внимательно следите за мной и упустили этот момент???
>мы перестанем тебя видеть на Роеме например.
Я думаю это вам надо с роем-ом заканчивать, а то мозг ваш от перенапряга случайно умрет смертью храбрых, жалко вас.
> мы же тут китай обсуждаем который выгнал американцев и вырастил свою супер IT индустрию
Я, кстати, не в курсе, что же за такая «супер IT индустрия» у Китая. Чем она принципиально лучше российской, при том, что у них народу в 10 раз больше? Какие прорывы сделаны?
Но если мы рассматриваем положительный пример, будет мошенничеством не рассмотреть также и отрицательный пример. Его я привёл — Иран.
> уехали они, как я писал ранее, когда мне 13 лет было?
И что? Как это влияет на то, что вы не себя призываете к самоограничениям, а только нас? Сами вы себя и свою семью ограничивать не собираетесь. Поэтому ваши советы не нужны. Вы иностранный агент.
ильяк, про китайцев вот тут почитайте, что про них американцы думают.
https://t.me/itsocial/30 отчетик прекрасный. душевный. замечательный.
У меня нет Телеграма и ничего я почитать не могу. Можно нормальную ссылку, http, https?
Тем не менее, как и в случае с Денисом — мало ли что американцы про кого думают.
У вас, советских, в центре личности находится зачем-то мнение американцев. А я например понимаю, что американцы люди со своими ограничениями и о каких-то далёких от них вещах могут запросто писать глупости.
>Чем она принципиально лучше российской
Тем что наша из-за таких хомячков как вы скоро сдохнет под натиском американцев, а китайская имея защиту на своем рынке уже может на равных с американскими тягаться, не имея возможности баксы печатать, это вообще очень круто, мощь интеллекта против печатного станка.
>Его я привёл — Иран.
Зря вы его привели, этот пример показывает что американская сила на исходе, страна не только ласты не склеила под такими санкциями что нам и не снились даже, и санции эти были на уровне ООН, а не только запада, их все были обязаны соблюдать, им даже свифт отключили которым нас пугали недавно.
И таки Иран победил, он смог оставить у себя «мирную» ядерную программу, а сша решили поверить им на слово что мирной она так и останется.
>И что? Как это влияет на то
Вы идиот ?
Вы же только что строили свою систему на счет меня на том что я вывез родителей на фоне успеха и продвигаю интересы американских компаний путем закрытия их в РФ.
Странно что вы с такой логикой мышления можете еще компом пользоваться, мир просто удивителен, всякий раз не перестаю удивляться многообразию животного мира.
>Вы иностранный агент.
А у вас молоко убежало.
Спросите к чему это я? А просто в вашем стиле решил попробовать написать, получилось?
>У меня нет Телеграма
ужасно. зачем так жить?
ну вот https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China%27s%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20Development.pdf
> наша из-за таких хомячков как вы,
пишет нам американский шпион,
> скоро сдохнет под натиском американцев
Скоро — это когда? Лавры Клименко не хотите ли? Я вот в Индустрию пришёл в 2009, тогда она ровно что «скоро дохла под натиском американцев», а до этого она и в 2005 «дохла под натиском американцев», и до того тоже.
15 лет «скоро дохнешь под натиском американцев», полёт нормальный.
Как и положено американскому шпиону-любителю, вы в китайцев верите, а в русских — нет.
> имея защиту на своем рынке
> может на равных с американскими тягаться
> не имея возможности баксы печатать
Дядя, ты дурак? Я тоже смогу навалять любому боксёру с мировым именем, если он будет в наручниках. Не имея возможности баксы печатать! (а что, Гугль это может?)
> И таки Иран победил
Чего же ваши родители в Иран не уехали, если там всё так хорошо, и жить хорошо, и жизнь хороша? А уехали в США? Или им тоже доллары печатать разрешили?
Глеб, так вышло, что про наш вот этот потребительский веб я в вашем документе не нашёл ни слова вообще.
>15 лет «скоро дохнешь под натиском американцев», полёт нормальный.
Какая доля у Яндекса была, а какая у гугла в 2009?
А сейчас?
Про рутуб c яндекс.видео что скажете? Растет?
Про екомерс вообще молчу, российский екомерс скорее мертв чем жив, вон уже юлмарт грозится 10 000 своих сотрудников вывести на улицы в знак протеста.
>вы в китайцев верите, а в русских — нет.
Насчет веры вам в другое место положено, здесь чуть чуть про другое.
Ваше шапкозакидательство не разделяю.
>если он будет в наручниках
Вы хотите из российского IT боксерское зрелище устроить? Или вы за строительство огромной IT индустрии?
>Гугль это может?)
Это вы похоже дурак, раз такие глупые вопросы задаете, гугл инвестии не у дядь берет которые баксы печатают?
>Чего же ваши родители в Иран не уехали,
У меня родители веруют в сша как в Иисуса Христа, вот и уехали, я их веру не разделяю.
А вы с такой верой в сша чего здесь сидите? или уже там?
> Какая доля у Яндекса была, а какая у гугла в 2009?
> А сейчас?
Была где-нибудь 65, а щас где-нибудь 56? У Гугла было 23, стало 32? Оценка с потолка, честное слово, никуда не смотрел.
> Про рутуб c яндекс.видео что скажете? Растет?
А должны?
> У меня родители веруют в сша как в Иисуса Христа
А яблоко от яблони далеко не падает. Хочешь узнать человека — посмотри на родителей.
> российский екомерс
Какой может быть на бензоколонке екоммерс? Солярка с доставкой на дом?
> Или вы за строительство огромной IT индустрии?
Я определённо не за строительство огромной индустрии за мой, потребителя, счёт, и в мой, потребителя, ущерб. Мне здесь жить в отличии от вас, товарищ одной-ногой-здесь-другой-уже-там. Ступайте.
Г: Давайте мы построим огромную IT-индустрию! Звучит здорово?
Р: Звучит здорово! А что мы с этого получим?
Г: А вам мы с этого Гугль отключим, Фейсбук и Ютуб тоже.
Р: Ээээ. А давайте, нет, тогда?!
Г: Как же нет? Ведь строительство же? Огромной! IT!
Р: А вот так. НЕТ.
> за мой, потребителя, счёт, и в мой, потребителя, ущерб.
Потреблять оказывается, а чего развел тут высокодуховные беседы про веру в русских.
> Потреблять оказывается
Расскажите, зачем ваши родители уехали в США? Они у вас потребляди? Вы им так и пишете письма — привет, мама-потреблядь, как там здоровье папы-потребляди?
Давай, американец, расскажи из своего патио на винограднике, как правильно Родину любить.
>Они у вас потребляди?
Да они такие, увы.
Но к их чести они в отличие от тебя не шифруются под духовных, они всегда честно говорили, дома, тачки и шмотки это для нас сверх важно и свалили за этим туда.
Шикарно!
Конечно шикарно, лихие люди, захотели потреблядского счастья, взяли и уехали, а ты тут ноешь, Россию дерьмом обливаешь, на америку маструбируешь и ничего не делаешь, так и будешь дальше ныть и ничего не делать.
Не завидуй, дуй в посольство сша, может дадут тебе визу.
> Россию дерьмом обливаешь
Ты.
Сначала на деле, потом на словах. Или наоборот.
Зачем нам слушать человека, который а) не смог донести свою жизненную позицию даже до своих родителей, и б) презирает своих родителей и унижается перед незнакомыми людьми?
Такой человек может топить за что угодно. Он нуль.
УЖК отправил Маммония в отпуск, а на его место создал Дениску-непотреблядь. Гы гы гы.
Посмотрел на алексе посещаемость роема. Стабилизровалась (вроде бы) на дне. Наконец то.
Или снизу уже стучат?