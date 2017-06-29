Как сделать глобальную компанию и выйти на американский рынок, если живёшь в Тимашёвске, маленьком городе на юге России? Евгений Львов строил свой бизнес около 20 лет, много раз порывался бросить, но в итоге создал самого большого игрока такси на российском рынке (и одного из крупнейших на мировом), а также придумал модель уберизации на два года раньше, чем Трэвис Каланик. «Секрет» рассказывает историю его компании Fasten, которая выросла из скромной службы «Сатурн».
Инвестор «Яндекса» намерен сделать из конкурентов Яндекс.Такси крупнейший в мире такси-сервис
Кажется, что тягаться с Uber и Lyft в США почти невозможно, но на самом деле это не так. В мае прошлого года Uber и Lyft ушли из техасского города Остин — там по решению жителей ужесточили правила в отношении сервисов такси, в частности, водителям предстояла дактилоскопия. В июне в город пришёл Fasten и быстро стал одним из самых популярных местных приложений для заказа такси. Сейчас в США через Fasten совершили более 3 млн поездок. В ближайшее время компания планирует запуститься ещё в одном городе. Кирилл Евдаков уверяет, что потенциал роста в стране огромен, а высокая конкуренция — это миф: «По всей стране здесь работает всего две компании, в России их шесть. Проникновение услуги в 4−5 раз ниже, если посмотреть на количество поездок на 1 млн населения в день».
Добавить 6 комментариев
Revenue: 500,000 USD (2016)
Этого дохода хватит примерно на 3−4 средненьких программистов в США :)
Сейчас только лохи тратятся на программистов из сша, смотрите Оракл и Мелкософт, там большая часть программистов уже из Индии.
Те же колл-центры даже американские компании среднего пошиба выводят из сша чтоб съэкономить, по сути в самих сша такси сервису можно сотрудников вообще не держать, бухгалтерские и юридические вопросы можно решать аутсорсом через небольшие юридические конторы, большие дорогие.
Такси сервис в небольшом городе сша звучит честно говоря очень странно, в небольшом городе сша без машины вообще не реально жить, хоть развалюха за 5000 $ нужна, кто там вообще такси пользуются?
>Но некоторые участники рынка говорят, что на самом деле обороты компаний в разы больше — отчётность в СПАРКе занижена (а по некоторым юрлицам данных вообще нет).
Норм так :)
Поразительно, конечно, как продажа TapTaxi (одного из самых крутых приложений для вызова в 2012−13-м году), про которую в тексте упоминается в двух словах «продали партнёрам», изгадила мне жизнь (да и многим другим — можно увидеть в отзывах).
Приложение Такси Ред тупо не даёт вызвать машину в те места, куда Redtaxi в принципе ездит: показывает, что я нахожусь вне зоны обслуживания
При этом по телефону машину вызвать можно (я за месяц вызывал по телефону такси больше раз, чем за последнюю пятилетку), но при этом ты не видишь где она едет, истории заказов нет и всё такое.
Адово неудобно.
И зачем было продавать генератор клиентов, что это за инновация такая?
Опять же непонятно, что за объединение такое у «Сатурна» и Рутакси, если поездка в Рутакси по подольску стоит, минимум, 300−400 рублей и машину ждать полчаса, а Такси «Ред» приезжает за две минуты и везет за 50−150 рублей.