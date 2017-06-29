«ВКонтакте» заработает на поиске по своему контенту


«ВКонтакте» изменила условия использования API для поиска записей: бесплатные запросы ограничатся — например, количество бесплатных обращений к поиску на стене ограничится 2500, а к поиску в ленте новостей — 25 000. Одновременно появился новый инструмент Streaming API — он будет бесплатным для НКО, в базовой версии будет доступно 1% от объёма всего публичного контента, чего «достаточно для проведения научных или некоммерческих исследований». Расширенный доступ будет платным и включает 100% данных.

Wall posts

Встречайте Streaming API — инструмент для анализа публичных данных ВКонтакте. Приглашаем Вас первыми оценить все его преимущества и принять участие в конкурсе для проектов, созданных с использованием Streaming API.

Streaming API Contest начинается сегодня и закончится 31 июля в 12:00 по.

Выбор редакции

Добавить 2 комментария

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое