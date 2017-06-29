Генеральный продюсер RTVI Алексей Пивоваров дал интервью vc.ru, в котором рассказал о перезапуске проекта, который произошел 19 июня этого года, о планах монетизировать контент, конкурентах и о новом инвесторе.

Алексей Пивоваров: К тому моменту, когда наша команда пришла на канал, это был такой осколок былого величия. Единственное, что заставило меня согласиться на предложение Соколова, — это новостная служба. Когда я познакомился с ее руководителем Катей Котрикадзе и ее коллегами, мы стали говорить на одном языке, и я убедился, что вся эта история может состояться. Мне стало интересно попробовать.

Всё остальное было в очень печальном состоянии. Эфир заполняли абсолютно случайные продукты, сериальные линейки были безалаберно расставлены, не было никакого представления о перетекании аудитории, о её сохранении в слотах, о том, как выстраивается сетка вещания по запросам современной аудитории.

С другой стороны, не было никакой digital-составляющей.