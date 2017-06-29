Генеральный продюсер RTVI Алексей Пивоваров дал интервью vc.ru, в котором рассказал о перезапуске проекта, который произошел 19 июня этого года, о планах монетизировать контент, конкурентах и о новом инвесторе.
Алексей Пивоваров: К тому моменту, когда наша команда пришла на канал, это был такой осколок былого величия. Единственное, что заставило меня согласиться на предложение Соколова, — это новостная служба. Когда я познакомился с ее руководителем Катей Котрикадзе и ее коллегами, мы стали говорить на одном языке, и я убедился, что вся эта история может состояться. Мне стало интересно попробовать.
Всё остальное было в очень печальном состоянии. Эфир заполняли абсолютно случайные продукты, сериальные линейки были безалаберно расставлены, не было никакого представления о перетекании аудитории, о её сохранении в слотах, о том, как выстраивается сетка вещания по запросам современной аудитории.
С другой стороны, не было никакой digital-составляющей.
О задаче, поставленной акционером:
… ключевая задача, которую поставил акционер — существенно увеличить стоимость компании. Есть две модели — либо вы получаете деньги из актива прямо сейчас, либо он не создает прибыль, но стоимость актива возрастает. Например, как у Uber. Насколько я знаю, прибыли у компании нет, но ее стоимость — фантастическая. Нам, конечно, до этих цифр далеко, но стоимость компании будем увеличивать.
О монетизации:
Если говорить о глобальной монетизации. Перед началом работы мы договорились с акционером о трех годах, в течение которых мы должны провести коренные реформы и выйти сперва на ноль — а затем на рост. Этот инвестиционный период будет продолжаться еще два года, к осени 2019 года мы должны начать расти. Это будет происходить благодаря уже упомянутым кабельным операторам, и потому что мы усилим подразделение по продажам классической рекламы и рассчитываем на существенный рост на западных рынках. Также рассчитываем на монетизацию digital.
О перезапуске:
Моя главная задача — сделать так, чтобы наш контент собрал вокруг себя пользователей за счет «сарафанного радио» и хайпа, и тогда его будет проще и продавать, и монетизировать, и дистрибутировать. Первый большой шаг в этом направлении мы сделали. Перезапуск у нас состоялся, и я думаю, что в ближайшие полгода мы сможем значительно нарастить телевизионную аудиторию.
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