«КиноПоиск» Яндекса спустя неделю после «Кино Mail.Ru» научился забирать оценки с «Имхонета»


Посвящённый кино проект «Яндекса» объявил о возможности перенести оценки к фильмам с закрывшегося «Имхонета»:

У вас остались оцененные фильмы и сериалы на «Имхонете» и вы хотите перенести их на КиноПоиск? Специально для вас сделали простую и удобную функцию импорта — нужно всего лишь загрузить список в свой профиль. Подробности здесь: www.kinopoisk.ru/mykp/edit_main/#imhonet_form

Аналогичную возможность предлагает «Кино Mail.Ru» (наряду с возможностью перенести оценки из КиноПоиска). Предприниматель Александр Долгин закрыл «Имхонет» в апреле 2017 года, потому что проект с оценками (не только фильмов) мешал ему сосредоточиться на другом бизнесе.

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    Alexey Naumenko

    Ерунда какая-то это, а не экспорт (у Имхонета)

    Оценок фильмов: 67
    Показать на экране
    Скачать .csv
    Оценок книг: 1

    При том что у меня оценено было далеко за сотню книжек, Имхонет выдаёт одну…

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