Председатель совета директоров игровой компании Game Insight и управляющий партнер фонда IMI.VC Игорь Мацанюк рассказал Forbes, что:
- Для большой игровой компании рынка в России практически нет. РФ — это база для создания продуктов, но основные деньги зарабатываются в США, Японии, Корее, иногда Китае (половина проектов Electronic Arts производилась в России и на Украине, в России остается только hardcore development).
- Законодательство РФ не позволяет хорошо получать деньги от Apple и Google. Для упрощения бизнес-процессов люди изначально ищут себе не российскую юрисдикцию. Например интеллектуальную собственность часто переносят на Кипр. Когда фаундер на Кипре — инвестор понимает, что к компании применяются оценки действующие для европейских компаний.
- Венчурный рынок схлопнулся [в 13 раз в прошлом году, без учета Avito — в три], у чисто российских компаний нет ликвидности, инвесторы не интересуются ими.
- «Топ-20 Рунета» огорчает. Замыкающая рейтинг компания стоит чуть больше $84 млн. Это очень мало (аналогичные европейские или американские компании стоили бы в 2—10 раз дороже).
- За все время инвестирования в портфеле IMI.VC набралось свыше восьмидесяти компаний. Серьезных экзитов — около пяти.
- К сожалению, игры — это не креатив. Это очень-очень тяжелый бизнес с серьезными расчетами, таблицами, соблюдением качества.
- В Game Insight сейчас 600 сотрудников.
- «Нельзя достигнуть уровня Билла Гейтса или Стива Джобса и — утрирую — не пройтись по трупам». Предприниматель — это циник, мизантроп, манипулятор.
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