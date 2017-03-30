Издание Firrma опубликовала интервью с инвестором Юрием Мильнером, которого известный деловой журнал Fortune недавно назвал в числе величайших мировых лидеров. В беседе Мильнер рассказал, зачем он поддерживает талантливых ученых, какие качества есть у всех успешных инвесторов и предпринимателей и о движущей силе на технологическом рынке и в венчурной индустрии.
«Думаю, главный тренд, который определил последние десять лет, — это экспоненциальный рост числа объединенных в одну сеть устройств: компьютеров, мобильных телефонов, хранилищ информации. Когда есть сеть такого размера, где каждое устройство может общаться с любым другим, возникают удивительные эффекты. Все это означает возможность коммуникации, какой раньше не было, включения информации со скоростью, которая раньше была невероятна, и хранения ее в объемах, которые раньше были невозможны, а еще ее агрегирования с экспоненциально растущей скоростью. Последние 10 лет происходило, в основном, накопление информации, следующие 10 лет будут связаны с усилиями по созданию алгоритмов искусственного интеллекта, которые будут ее обрабатывать».
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Ольга Волкова норм зашла на «Фиррму», с козырей.
(хотя, конечно, о чуткости и нежности Мильнера, который «может только убеждать, и то не всегда у него это получается» у людей, которые с ним вели бизнес, разные представления бывают. Крючков, например, не очень хотел входить в Mail.ru с Хабрахабром: https://habrahabr.ru/company/roem/blog/193488/)
Мошеннические заявления IBM по поводу системы Watson.
«Было бы неплохо, если бы IBM поумерила шумиху и сообщила людям, на что реально способен Watson, и перестала бы пороть чушь насчёт уходящей любви и обдумывания рака. IBM обманывает нас, и ей необходимо остановиться.»
ИИ не существует.
https://geektimes.ru/post/287464/
>ИИ не существует
существует. проблема в том что большинство людей принимают интеллект за мышление. это ошибка. интеллект — это решение формальных задач с помощью алгоритмов. компьютер может решать задачи любой сложности представленные ему в виде исходных данных которые он обрабатывает с помощью алгоритмов.
а вот мыслить (выделять логос из хаоса) компьютер не может. и никогда не сможет, потому что этот процесс связан с логическими парадоксами.
естественно, некоторым ребятам выгоднее чтобы люди за пределами их лабораторий верили в «восстание машин» а не в «запрограммированное убийство людей роботами». в случае чего можно будет геройски защитить человечество от ИИ в обмен на wealth
и т. д.
>и никогда не сможет, потому что этот процесс связан с логическими парадоксами.
Раньше говорили что в го комп выиграть не сможет, типа интуиция нужна, а не как в шахматах миллионы вариантов просчитать просто.
>ИИ не существует
Интеллект это решение задач
и т. д. и тп
Робо-мобили, гугл-транслейты
«восстание машин» тут литература путает сознание с интеллектом
>Раньше говорили что в го комп выиграть не сможет, типа интуиция нужна
Интуиция это не магия, это тоже мышление, тоже решение задач.
Решение задач, когда ход решения для носителя мышления скрыт
Выражение «попой чую» это не экстрасенсорика, а это богатый жизненный опыт
Дырки в асфальте когда все заделаем, искусственные интеллектуалы?
Не говорю уже о сети автострад.
>Дырки в асфальте когда все заделаем
дык уже летающие авто проектируют :)
Кстати, ради поржать тренды поиска для мира иллюзий https://trends.google.ru/trends/explore?date=2007−10−01%202017−03−30&q=%D0%B8%D0%B8,%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8,%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE,%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
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Ради лолкекчебурек добавил ключевое слово «индустриализация». И вы знаете… Меня лично возбуждает эта кривая. ММММ, встреча иллюзий и реальности состоялась.
>> дык уже летающие авто проектируют :)
даже сложно представить, как может измениться дорожное строительство с беспилотниками. При такой точности и взаимосвязи с окружающими — можно не широченную замащивать автобан, а просто две колеи. Ну и гдето как на ж\д обгонные и остановочные участки.
Думаю, кстате, что и все эти эвольвенты разворотные отомрут (оч. неэекономно). Проще такой тяни толкай, разворачивать кабину над шасси и ехать обратно или в стороны. То, что все колеса станут поворотными — уже очевидно.
>существует. проблема в том что большинство людей принимают интеллект за мышление. это ошибка. …. а вот мыслить (выделять логос из хаоса) компьютер не может. …
Довольно спорное утверждение, учитывая, что ИИ и человек состоят из одних и тех же частиц (или волн, настолько я не углублялась). Прекрасно оно всё сможет. На начальном этапе под ИИ можно подразумевать нечто, что эквивалентно среднему человеку на ту дату. На конечном… на конечном, думаю, идеально показано в новом фильме «Чужое» (не пустать с «Чужим», а, впрочем). (Хороший фильм, ламповый такой.)
> Дырки в асфальте когда все заделаем, искусственные интеллектуалы?
> Не говорю уже о сети автострад.
Кому мешают, тот и заделывает. Чего вы в интернетах сидите? Лопату взяли, остатки блинов смахнули и вперед к подвигам :)
>То, что все колеса станут поворотными — уже очевидно.
Уже есть большие армейские внедорожники (тоеты кажется) где задние колеса подруливают, технически сделать все 4 колеса поворотными не проблема, все упирается в водителя, если авто будет управляться компом то никаких проблем нет.
С автопилотом будут определенные трудности когда на дороге будут и автопилоты и водители, когда автопилоты полностью вытеснят людей то пропускную способность дорог можно на ровном месте увеличить в 2−3 раза
>задние колеса подруливают
У Авендатора тоже подруливают задние. Это не рокет-сайнс
>пропускную способность дорог можно на ровном месте увеличить в 2−3 раза
Если кол-во рядов увеличить, то почему бы нет. Роботам безопасная дистанция в полкорпуса необязательна
>Если кол-во рядов увеличить, то почему бы нет.
Я даже не об этом подумал, а о том как тупят выезжая со второстепенной или на развязаках или мелкие аварии которые трафик тормозят жестоко, а с полосами еще прибавка тогда будет, в европе и без автопилотов ездят на узких полосах, я когда первый раз машину в аренду взял даже напрягался первое время, но потом привык, а с автопилотами еще уже можно сделать.
>Выражение «попой чую» это не экстрасенсорика, а это богатый жизненный опыт
Тоже так думаю, этим как раз и занимается та часть мозга которая якобы не задействована.
Климат потеплее станет, проблема решится.
А то переходы через ноль немного мешают.
ИИ это как экзоскелет в котором вы, по идее, сильнее, выше, быстрее. Только умнее и точнее.
Но постановка задач все еще зависит от человека.
И правила «Мусор на входе — мусор на выходе» — никто не отменял.
В Го и Шахматах все правила четко формализированы, а количество возможных исходов конечно и поддается как минимум перебору. Задачу может решить просто алгоритм. Это не ИИ.
почитайте про программу победившую чемпиона мира по го, там был именно ИИ на нейросетях и причем программы играли сами с собой для наработки уровня, там все не совсем так формализовано четко как в шахматах.
>Климат потеплее станет, проблема решится
Еще грузы с фур перегруженных нужно на железку вернуть, они их так грузят что там и бетон метр толщиной не выдержит, без учета перехода через ноль, у меня знакомый запчастями на грузовики занимается, говорит американские фуры самые грузоподъемные, но нашим и этого мало, их еще усиливают дополнительно…
>Климат потеплее станет, проблема решится.
Вот кстати да. [Картинка «не придется перекладывать асфальт, если его затопит от глобального потепления"]
И это тоже картинка пусть полежит тут:
http://savepic.ru/13413074.jpg
> ИИ на нейросетях
Т.н. «нейросети» это просто обычная логистическая регрессия, изобретенная еще в 50-х годах.
Сколько нейронов у муравья? А у инфузории?
о чуткости и нежности Мильнера, который «может только убеждать, и то не всегда у него это получается» у людей, которые с ним вели бизнес, разные представления бывают
Нет, разных — не бывает.
А помнишь, как Мильнер позвал тебя на 56 этаж поговорить про продажу Роема, мы пришли вдвоём, а он, увидев меня, сказал: — «А, это ты, чтоль, совладелец. Ну тогда давай просто за жызнь поговорим».
Вася, вы взорвали мой мозг!
Откуда, откуда в трендах «индустриализации» годовой цикл с пиком в декабре и с провалом до нуля в июле-августе?
Все, мозг собрался обратно — это школьники пишут рефераты. :D
Да? А я думал, гугль чихнул и случайно подмешал чью-то ленту ЭКГ.