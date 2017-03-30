Бизнесмен Александр Мамут купил крупную российскую киносеть «Синема Парк» у сына Сулеймана Керимова и собирается приобрести другую сеть — «Формулу кино», поэтому уже активно ведет переговоры с ее владельцами — инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым. Сумма состоявшейся сделки неизвестна. Следующая — может быть закрыта в апреле.
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
Добавить 1 комментарий
Александр Леонидович, уважаемый, купил «Синема Парк», ровно во времена когда чиновные ручонки агрессивно вышвыривают одни фильмы из залов и ставят туда те, что нравятся им. Интересно, что чиновный народ сначала попросил Александра Леонидовича починить «Художественный», и он согласился. Затем прикупил «Синема Парк», во времена чиновного вмешательства в прокат американского и, иногда, не американского кино.
В будущем предприниматель, якобы, купит ещё кинотеатров…
История складывается в систему, где чиновные люди сделают ещё 1 ход в отношении кино. Александр Леонидович предпринимает вполне по государственному.