Бизнесмен Александр Мамут купил крупную российскую киносеть «Синема Парк» у сына Сулеймана Керимова и собирается приобрести другую сеть — «Формулу кино», поэтому уже активно ведет переговоры с ее владельцами — инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым. Сумма состоявшейся сделки неизвестна. Следующая — может быть закрыта в апреле.