В алгоритмической ленте новостей социальной сети «ВКонтакте» стали отображаться записи, которые понравились друзьям пользователя или были ими прокомментированы. Обновление действительно для мобильной версии, веб-версии и в приложениях. Нововведение не появилось у тех, кто использует обычную ленту новостей.

Пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников сообщил, что предложенные записи от друзей должны стать более релевантными для определенного пользователя, так как новая функция основана на машинном обучении. Юзеры, которые не хотят делиться с друзьями понравившимися постами, могут отключить функцию в настройках.