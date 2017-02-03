Uber переживает скандал: люди посчитали, что сервис по вызову такси пытается нажиться на указе президента США Дональда Трампа об иммигрантах. Ситуацию усугубило то, что глава компании Тревис Каланик присоединился в качестве экономического советника к команде Трампа в декабре. Хештег #deleteUber, ставший популярным в соцсетях, привёл к тому, что более 200 000 человек действительно удалили аккаунты в приложении и перешли на другие альтернативы — преимущественно Lyft.
В четверг Каланик написал письмо сотрудникам, в котором рассказал о решении покинуть позицию при президенте. «Есть много способов продолжать отстаивать справедливые изменения в иммиграционной политике, но членство в совете мешало бы этому», — пишет Каланик.
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Каланик неожиданно для себя обнаружил, что быдло-избиратели Трампа Убером не пользуются, хахаха
ясен пень, не пользуются убером. Они лошадьми верхом пользуются с удовольствием, а также по неск. машин на семью имеют.
Вообще, странен портрет американскова пользователя убер. Выпимший небогатый инвалид? Тогда куда он едет? Зачем?
Народ, а давайте массово снимать счётчик liveinternet с сайтов? Глядишь Герман Клименко перестанет быть советником Путина. А то он чего-то лишнего начинает советовать.
>>Выпимший небогатый инвалид? Тогда куда он едет? Зачем?
Это наши там — их ностальгия по России мучает, вот и пользуются убером. Водка, березка, матрешка, убер.
>> Народ, а давайте массово снимать счётчик liveinternet с сайтов? Глядишь Герман Клименко перестанет быть советником Путина. А то он чего-то лишнего начинает советовать.
эдак, вы, батенька, чего доброго, до прямой демократии досоветуетесь. Да еще чтобы прям показатели компаний влияли на принятие важных решений. Это не наш путь. У нас скорее наоборот. И советуют не то что надо по логике, а то, что хотят услышать. Вы спросите: а откуда тогда берутся решения, если советники советуют не то, что нужно, а то, что надо? Ответ — в лефортово там сидит уже группа экспертов, круче небыло вроде даже.
Но смех-смехом — а вот Синодов то расколол эту группу изменников, что документально подтверждено и сейчас пишут про это везде и всюду. Чтото видать унюхал, чуйка развита. При этом — и создавал сам проекты и в теме разбирается. И сумму накоплений более 1.4. млн. руб. искренне считает огромной.
Вот таково вот и надо назначать. Без раскатываний на геликах.
По мне, так лучше быть небогатым инвалидом, чем быдлом и поклонником Трампа (с несколькими автомобилями на семью), но это for whom how, конечно.
> Народ, а давайте массово снимать счётчик liveinternet с сайтов?
Это вы не на том сайте предложили. Местная аудитория скорее по два дополнительных поставит.
>>По мне, так лучше быть небогатым инвалидом, чем быдлом и поклонником Трампа (с несколькими автомобилями на семью)
Робинзон, вы таки по жизни реализовали свой выбор или это вы полемически так?)
На самом деле, только россияне (и наши братья соседние, может быть) внимательно следили за выборами президента асашейного и так остро реагируют на итоги. Сами американцы в это смысле гораздо флегматичнее) Ну Трамп, «и чо»?)
А если и реализовал, то что? Перейдете на снисходительно-презрительный тон в полемике?
Про американцев вы сильно ошибаетесь, им как раз не свойственна российская циничность и пример с убером тому доказательство. Была у нас история с вице-президентом лукойла, пошумели малость, а затем утерлись.