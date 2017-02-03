Uber переживает скандал: люди посчитали, что сервис по вызову такси пытается нажиться на указе президента США Дональда Трампа об иммигрантах. Ситуацию усугубило то, что глава компании Тревис Каланик присоединился в качестве экономического советника к команде Трампа в декабре. Хештег #deleteUber, ставший популярным в соцсетях, привёл к тому, что более 200 000 человек действительно удалили аккаунты в приложении и перешли на другие альтернативы — преимущественно Lyft.

В четверг Каланик написал письмо сотрудникам, в котором рассказал о решении покинуть позицию при президенте. «Есть много способов продолжать отстаивать справедливые изменения в иммиграционной политике, но членство в совете мешало бы этому», — пишет Каланик.