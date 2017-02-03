Антон Носик предположил, что вклад администрации Обамы в решение гуманитарной проблемы в Сирии совершенно несоизмерим с его вкладом в её создание — но проблемой это стало лишь после того, как Хиллари проиграла Трампу выборы. После этого и Брин стал беженцем из Сомали, и Стив Джобс — сирийцем, и далее по списку.

Если кому-то хочется предметно поговорить о большом вкладе «гуманитарных беженцев» из горячих точек Азии и Африки в процветание Запада и научно-технический прогресс, я с удовольствием услышу реальные, живые примеры их успехов и достижений.

Но только не надо, пожалуйста, подсовывать под видом таких примеров ни шестилетнего Брина, чудом спасшегося от венских, римских и тель-авивских погромов, ни частично въехавшего в США в виде спермы в папиных яйцах Стива Джобса, ни британку Заху Хадид, с детства отданную отцом-миллионером в английскую школу-интернат для девочек, ни парса Фредди Меркьюри, который имел в свидетельстве о рождении запись «Nationality: British Indian». Никто из этих людей в жизни своей не претендовал на статус беженца, и не имел биографических оснований для его получения — ни после указа Трампа, ни в предшествующие этому указу 40 лет.

Примечание: осенью 2016 года московский суд признал Антона Носика виновным в экстремизме за публикацию записи в ЖЖ под заголовком «Стереть Сирию с лица земли».