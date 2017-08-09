«Яндекс» и «Сбербанк» создадут совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета, сообщили «Роем!» в компании. На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию СП. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

По условиям сделки «Сбербанк» вложит в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки всё предприятие партнёры оценивают в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнёрам, — заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков. «Мы начали развивать сервисы электронной коммерции одновременно с первыми шагами в поиске. За 17 лет Яндекс.Маркет изменил то, как мы выбираем товары онлайн. Но сегодня одной информации о товаре недостаточно, нужно максимально сократить время от выбора до получения товара. Рынок в целом меняется, мы находимся в эпицентре больших перемен и надеемся, что наши совместные усилия приведут к многократному росту Яндекс.Маркета», — говорит руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

Я.Маркет не собирается менять команду: генеральным директором останется Гришаков. Он войдёт в совдир Яндекс.Маркета, кроме него в совдире будут по три представителя от «Яндекса» и «Сбербанка».

Золотой партнёр

«Яндекс» со «Сбербанком» связывают давние отношения, которые закрепились в 2009 году «золотой акцией», отданной госбанку за символический один евро. «Золотая акция» фактически даёт право блокировать сделки по продаже ключевых активов «Яндекса», отменять поправки в устав, изменяющие права владельца «золотой акции». Также любой акционер, скупивший более 25% от уставного капитала или голосов компании, обязан запросить у «Сбербанка» разрешение на владение такой долей.

В 2012 году «Сбербанк» стал контролирующим акционером Ядекс.Денег, оставив «Яндексу» блокирующий пакет из 25% плюс один рубль. За три четверти в уставном капитале «Сбербанк» заплатил $60 млн (больше 1,8 млрд рублей по тогдашнему курсу). Тогдашний гендиректор Яндекс.Денег Евгения Завалишина говорила, что «эта сделка — не продажа бизнеса, это приобретение партнера».

Весь 2017 год ходили слухи, что «Яндекс» ищет инвесторов для Яндекс.Такси. Инвестором мог стать именно «Сбербанк». Однако в итоге «Яндекс» решил вместо инвестиций от госбанка создать совместное предприятие с одним из своих основных конкурентов в этой нише — Uber.

Сегодняшняя сделка с Яндекс.Маркетом скорее всего предотвратит партнёрство «Сбербанка» и Alibaba. В начале года «Коммерсантъ» писал, что компании также планируют создать совместное предприятие. Это привело к тому, что в марте «Яндекс» даже включил на тот момент несуществовавшее СП в список рисков для своих инвесторов. Сегодня рисков стало меньше.