«Яндекс» и «Сбербанк» создадут совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета, сообщили «Роем!» в компании. На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию СП. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.
По условиям сделки «Сбербанк» вложит в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки всё предприятие партнёры оценивают в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.
У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнёрам, — заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.
«Мы начали развивать сервисы электронной коммерции одновременно с первыми шагами в поиске. За 17 лет Яндекс.Маркет изменил то, как мы выбираем товары онлайн. Но сегодня одной информации о товаре недостаточно, нужно максимально сократить время от выбора до получения товара. Рынок в целом меняется, мы находимся в эпицентре больших перемен и надеемся, что наши совместные усилия приведут к многократному росту Яндекс.Маркета», — говорит руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.
Я.Маркет не собирается менять команду: генеральным директором останется Гришаков. Он войдёт в совдир Яндекс.Маркета, кроме него в совдире будут по три представителя от «Яндекса» и «Сбербанка».
Золотой партнёр
«Яндекс» со «Сбербанком» связывают давние отношения, которые закрепились в 2009 году «золотой акцией», отданной госбанку за символический один евро. «Золотая акция» фактически даёт право блокировать сделки по продаже ключевых активов «Яндекса», отменять поправки в устав, изменяющие права владельца «золотой акции». Также любой акционер, скупивший более 25% от уставного капитала или голосов компании, обязан запросить у «Сбербанка» разрешение на владение такой долей.
В 2012 году «Сбербанк» стал контролирующим акционером Ядекс.Денег, оставив «Яндексу» блокирующий пакет из 25% плюс один рубль. За три четверти в уставном капитале «Сбербанк» заплатил $60 млн (больше 1,8 млрд рублей по тогдашнему курсу). Тогдашний гендиректор Яндекс.Денег Евгения Завалишина говорила, что «эта сделка — не продажа бизнеса, это приобретение партнера».
Весь 2017 год ходили слухи, что «Яндекс» ищет инвесторов для Яндекс.Такси. Инвестором мог стать именно «Сбербанк». Однако в итоге «Яндекс» решил вместо инвестиций от госбанка создать совместное предприятие с одним из своих основных конкурентов в этой нише — Uber.
Сегодняшняя сделка с Яндекс.Маркетом скорее всего предотвратит партнёрство «Сбербанка» и Alibaba. В начале года «Коммерсантъ» писал, что компании также планируют создать совместное предприятие. Это привело к тому, что в марте «Яндекс» даже включил на тот момент несуществовавшее СП в список рисков для своих инвесторов. Сегодня рисков стало меньше.
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Сбербанк передумал делать СП с алиэкспресс?
Если так то это хорошо, у интернет-торговли России появился серьезный лоббист, не чита АКИТ, который сопли жует уже третий год и ничего сделать не может, вероятно Греф быстро налоговое выравнивание с иностранцами пробьет, потому как если оставить все как есть, они никогда не смогут окупить 30 млрд.
В 2019 году (вряд ли раньше, но всякое может быть!) ждем пресс-релиз о том, что Сбербанк стал обладателем доли в размере 75% + 1 акция в этом СП. А году в 2020-м и всех 100%. В принципе, Аркадий делает все правильно (IMHO).
Невольно пришла на ум (у меня небольшой) историческая параллель. Яндекс, в своё время, «подарил-продал» «Сберу» Яндекс.Деньги с объяснением, что платёжные системы становятся всё более платёжными системами, а не интернетами. Мол — для интернет-компании «Яндекс» — банковский бизнес неспецифичен, поэтому мы продаём большую часть «Денег» профильному предприятию, «Сберу».
Недавно Гришаков объявил, что Яндекс.Маркет организует гигантские склады и попробует распостранять товары «продавцов без магазина» (станет логистической прокладкой или непосредственно для Алиэкспресса или прокладкой для рядовых продавцов-перепродавцов китайского барахла).
То есть Яндекс.Маркет — окончательно перестаёт быть чистым интернетом, он становится неспецифичным неинтернетным офлайном с частичкой интернетика. Что с компаниями этого типа положено делать — известно по опыту «Денег». Их продают «Сбербанку». Называют просто «совместное предприятие», а по факту продают.
Что дальше? Пришло на ум, повторюсь, у меня небольшой, «продолжение». «Сбер», обладая российской компанией с бекграундом в e-commerce, может продолжать размышлять о том, как отслюнявить себе что-то из китайских денег, продолжать размышлять о совместном предприятии с Alibaba, как это и планировалось. Ведь если у «Сбера» в области e-commerce нет совсем ничего — то с ним китайцы и разговаривать не будут. А у «Сбера» есть! Складывается целая серия полезных активов. И предприятие с новомодными чеками-онлайн-кассами, и маркетплейс в виде «Маркета», и даже склады под хранение-пересылку китайского хлама будут.
Банк — традиционно и исторически, это платформа, она работает не против того или иного бизнеса, она «для». Если «Сбер» закупит Яндекс.Маркет, то это «совместное предприятие» сможет строить российскую логистику в интересах, например, Alibaba. Причём в наиболее выгодных регионах, с хорошими дорогами и высокой плотностью населения, а всю остальную убыточую доставку, как и ранее, сможет делать «Почта России».