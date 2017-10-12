Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября отправил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина под домашний арест на два месяца. Следственный комитет предъявил Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей. Накануне, 10 октября, у совладельца «Юлмарта», экс-директора и кредитора (не «Сбербанка», у другого) прошли обыски, задержан и затем помещён под домашний арест оказался только Дмитрий Костыгин (статья УК, по которой идёт следствие, не предполагает ареста, но «против» бизнесмена сыграло его зарубежное гражданство и наличие постоянного дохода).

PR-агентство, работающее с Костыгиным, распространило вечером 11 октября реплику адвоката Константина Добрынина, который защищает права предпринимателя в суде. В частности из реплики Константина Добрынина выяснилось, что конфликт совладельцев интернет-магазина, Костыгина и Васинкевича, возможно начался начался не в сентябре 2016 года, а весной 2016. В тот момент СМИ о конфликте не подозревали и писали, что основатель «Юлмарта» Алексей Никитин продаёт свою долю в бизнесе Михаилу Васинкевичу, а затем до ~35% компании (включая ~20% бумаг купленных у Никитина) перепродаются инвестиционным фондам — чего не случилось до сих пор.

Константин Добрынин, адвокат определённого под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина:

Очевидно, что до выяснения всех обстоятельств должна быть применена максимум подписка о невыезде. Нет никаких оснований для того, чтобы инкриминировать нашему доверителю это преступление, само обвинение выглядит абсурдно и противоречит формальной логике, а также действительным обстоятельствам — Дзержинский суд уже подтвердил, что не было никаких нарушений при выдаче кредита в 1 млрд, и что временный вынужденный невозврат кредита не причиняет банку убыток. Помещение под домашний арест мешает Дмитрию Костыгину урегулировать гражданско-правовые разногласия со Сбербанком, переговоры по которым продолжались вплоть до вчерашнего задержания. Что касается самого уголовного дела, мы по-прежнему расцениваем его как элемент корпоративного конфликта Дмитрия с группой А1 и миноритарием во всех смыслах Михаилом Васинкевичем, где Сбербанк вольно или невольно выступает на стороне последних, не стесняясь использовать уголовно-правовую дубину. Нам понятно желание коллег из А1 и дальше оставаться в корпоративной тени и делать вид, что полуторагодовалой корпоративной войны не существует [Roem.ru: получается, что конфликт начался в апреле 2016, через месяц после «мирного» объявления о том, что Алексей Никитин продаёт 20% «Юлмарта» Михаилу Васинкевичу, см. ниже], однако это как минимум нечестно и не отвечает интересам нашего доверителя. Мы уверены, что СМИ имеет смысл задать вопросы руководству инвестиционной компании А1 — пока нынешнему, об этой странной, невидимой войне, в которой, как мы видим, пленных не берут и все средства хороши. Даже лежащие далеко за гранью права и человеческой порядочности. Мне А1 в этой ситуации напоминает Поклонскую, которая всегда ни при чём, однако всем понятно, кто за этим стоит.

Юристы A1, подразделения «Альфа-Групп», известного своими победами в корпоративных войнах, с доверенностью от Васинкевича пришли на совет директоров «Юлмарта» в октябре 2016 года. Одновременно произошло несколько попыток обанкротить юрлицо интернет-магазина. Независимые специалисты по праву объясняли год назад СМИ, что из-за особенностей законодательства возможно, что контроль над «Юлмартом» перехватит тот, кто первым докажет суду статус кредитора юрлица интернет-магазина. В августе 2017 года Санкт-Петербургский городской суд заблокировал процедуру банкротства интернет-магазина по иску Олега Морозова (10 октября квартиру предпринимателя обыскивали одновременно с квартирой Дмитрия Костыгина). Суд занял сторону «Сбербанка», который утверждал, что банкротство необходимо приостановить до того, как «Юлмарт» расплатится с банком.

Предположительно конфликт начался с желания Михаила Васинкевича продать свою долю в «Юлмарте» дороже, чем за неё был готов заплатить Костыгин. Публичной история стала в сентябре 2016, когда выяснилось, что Алексей Никитин и Михаил Васинкевич попробовали получить побольше денег от Дмитрия Костыгина и Августа Мейера через Международный арбитраж Лондона. Cудя по сообщениям СМИ, за полгода до иска, весной 2016 года заплатить Никитину был должен Васинкевич, а не Костыгин или Мейер. В марте 2016 стало известно, что Алексей Никитин продаёт 20% акций материнской компании «Юлмарта» Михаилу Васинкевичу, председатель совдира «Юлмарта» Дмитрий Костыгин подтвердил тогда эту сделку. Пакет оценивался в 8−9 млрд рублей. До 35% акций интернет-магазина, включая бумаги Никитина и Васинкевича, в дальнейшем могли бы быть проданы в ходе частного размещения, собеседники «Коммерсанта» утверждали, что пакет уже предлагали фондам Baring Vostok и Da Vinci Capital.

К ноябрю 2016 акционеры оставили «Юлмарт» без управления и повели к банкротству (для перехвата управления, а не уничтожения бизнеса, как объясняли независимые юристы).

В марте 2017 «Коммерсантъ» со ссылкой на Костыгина и источники, представившиеся знакомыми с ситуацией, сообщил, что Васинкевич и Костыгин предварительно достигли согласия и подписали рамочное соглашение, где установлен график выплат Васинкевичу. Долю Васинкевича, 38,5%, собеседники «Коммерсанта» оценили тогда в 6−8 миллиардов рублей. Таким образом, на фоне корпоративного конфликта, Васинкевич смог бы продать почти в два раза большую долю за куда меньшую, чем прошлогодняя цену. Если допустить, что Никитин продал 20% акций «Юлмарта» Васинкевичу за 9 млрд рублей, а Костыгин готов выкупить пакет 38,5% у Васинкевича за 6−8 млрд — убытки последнего предпринимателя изменялись бы несколькими миллиардами. Планы невыгодной для Васинкевича сделки, вероятно, поменялись. В апреле 2017 совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин сообщил, что долю Васинкевича мог бы купить «какой-нибудь из семейных фондов», кто конкретно — Костыгин не уточнял, однако говорил, что детали сделки прорабатываются с инвестиционной компанией Da Vinci Capital.