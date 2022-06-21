Банки начали вводить ограничения на хранение долларов, евро (и других "недружественных" валют) на счетах, Тиньков ввёл комиссии 3% за входящие платежи, но не менее 200 у.е., полностью абсорбирующие мелкие платежи до $200 (или евро).

Почему от валют стремятся избавиться с такой скоростью?

Комментарий Roem.ru: по валютным остаткам на счетах физлиц и предпринимателей банки, во-первых, несут ответственность в рамках системы страхования вкладов, при этом шансы на потерю доступа к евро и долларам в России далеко не являются нулевыми — евро и доллары не хранятся в России ни в каком виде, распоряжаться ими можно лишь в той степени, в которой это разрешают центробанки Европы и США. В результате банк может оказаться обязан возмещать отобранные иностранными регуляторами средства. С этой точки зрения банки кровно заинтересованы в снижении валютных остатков клиентов на своих счетах, чтобы не платить за решения чужих ЦБ, которые они не могут контролировать.

Кроме того, банки на сейчас не могут и зарабатывать на евро и долларе: размещение их в каких-то инструментах для россиян невозможно в силу резко возросших рисков, которые никто не готов ни оценить, ни каким-то образом застраховать, а резервы под валютные счета создавать необходимо. "Хитрый" метод сконвертировать "плохие" валюты в "хорошие" и вложить уже их может привести к убыткам, если (когда) рубль ослабнет по отношению к другим валютам. В результате у банков нет другого выхода, кроме как отталкивать от себя валюты и клиентов с валютами.