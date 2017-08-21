Бывший CEO General Electric Джеффри Иммелт может возглавить компанию Uber, сообщило издание Recode со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, члены совета директоров компании могут проголосовать за кандидатуру Иммелта в течении двух недель. Одним из самых убежденных сторонников Иммелта является независимый директор Арианна Хаффингтон, которую саму называли в качестве одного из вероятных кандидатов на пост главы компании, сообщают источники.

Uber работает без первого лица с начала июня 2017 года, когда инвесторы заставили основателя компании Тревиса Каланика подать в отставку. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Также в списке кандидатов была бывший коллега Сандберг в Google Сьюзан Вожицки, которая теперь работает в YouTube. Кроме того, Uber рассматривал бывшего финансового директора Disney Тома Стаггса и бывшего генерального директора Ford Алана Мулалли.