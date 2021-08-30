ВК объявила об обновлении музыкального раздела: возможность сохранять треки оффлайн появится в мобильном приложении ВК для пользователей с платной подпиской (ранее она была в приложении Boom). «Бесплатные» пользователи больше не смогут в течение 30 минут слушать музыку в фоновом режиме. Зато для них останется реклама между треками.

Кеширование будет доступно по подписке на Музыку ВКонтакте, VK Combo и BOOM. Также только у них останется возможность воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном.

Подписка VK Combo для новых пользователей из России в течение полугода будет доступна по сниженной цене в 75 рублей. Нововведения в ВК обосновали «необходимостью соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга».

Тем временем в бета-версии Telegram 8.0 участники тестирования нашли посты с пометкой «Sponsored». Очевидно, готовится к запуску ранее анонсированная Павлом Дуровым биржа рекламных постов. К ней смогут присоединяться публичные каналы, в пользовательской переписке рекламы не планируется. Среди других нововведений — возможность записывать голосовые чаты вместе с видео, скрытие имени автора сообщения при пересылке и уведомление о том, что собеседник находится в процессе выбора стикера.