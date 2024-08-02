Обменянные первого августа 2024-го года русские хакеры несколько выделялись из общей массы шпионов, разведчиков и диверсантов, которые сменили своё место пребывания в стамбульском аэропорту, о чём напоминает американское издание «Арстекника».

Роман Селезнёв понятный и можно даже сказать, типичный представитель андеграундного мира, занимавшийся, судя по приговору, добычей и продажей данных банковских карт, — непривычен разве что размах его деятельности, и необычно выглядит его отец Валерий Селезнёв, действующий депутат Госдумы. Владислав Клюшин занимался куда более необычными вещами.

Например, компания М13, где работал Владислав, декларировала на своём сайте услуги по медиамониторингу (привет!!! вы прикольные, пишите если что! — @sinodov или sinodov@roem.ru ) и информационной безопасности. Но кроме того, и это необычно для инфобеза, — предлагала услуги инвестиционного консультирования. По указанию «Арстекники» (сейчас на сайте М13 этой информации нет, информация взята из обвинительного заключения), c июля 2018-го года до сентября 2020-го Клюшин с коллегами на аккаунте с 9 млн долларов наторговали в плюс ещё 93 млн долларов. Успех грандиозный, не могущий остаться незамеченным. И не оставшийся: оказалось, что Клюшин с коллегами получили доступ к сетям Donnelly Financial и Toppan Merril — данные компании являлись агентами по внесению данных в SEC и у них в сети, натурально, хранились завтрашние новости уже сегодня.

Любопытствующие хакеры оценивали уровень позитива в этих новостях (если новости были хорошие — покупали акции в лонг, если плохие — в шорт, играя на понижение), добившись 68% прибыльных позиций в своём портфеле, что было бы невозможно без доступа к завтрашним новостям уже сегодня. Впрочем, счастья выигранные деньги им не принесли: после того как утечка была обнаружена, успехи в биржевой торговле остались в прошлом.

Что интересно: со слов американцев, переписку хакеры вели через защищённые беседы в WhatsApp и Threema, но это не помешало американским силовикам получить доступ к её содержимому. Одно из сообщений, которое получил Клюшин от коллеги Ивана Ермакова в Threema, по иронии судьбы, как раз было о том, что не стоит передавать через мессенджер свои фотографии и использовать реальные имена, — именно это тебя, Клюшин, и приведёт на скамью подсудимых.

Иван Ермаков, в итоге, оказался чертовски прав: Владислав Клюшин, задержанный в Швейцарии в 2021-м году, провёл в заключении более трёх лет, фактически отбыв треть из полученного в Штатах девятилетнего срока.

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