Известный в узких кругах IT-профсоюз вступил с нами в заглазную полемику, намекая, что он не является продуктом зарубежных НКО, а то и Украины, поскольку:

В нём есть активисты, которые сами принимают решения В нём нет начальников В нём нет финансирования

Не обращая внимания на то, что всё это записано исключительно со слов неизвестных авторов, с неизвестной мотивацией, заметим следующее:

нет никаких проблем убедить сообщество или его членов, что оно само принимает решения, в том числе радикально ему невыгодные — например, осуждённая «за ценники» Елена Скочиленко взяла идею и PDF ценников из чатов каких-то добрых людей, оказавшихся совершенно недобрыми;

нет никаких проблем под выглядящей благой идеей набрать коллектив из добросовестных помощников, за которыми не будет видно реальных организаторов процесса;

в интернете кто owner сообщества, тот и начальник: незаметное выкидывание недовольных или неподходящих людей запросто сформирует любой нужный организатору вектор;

отсутствие финансирования, отсутствие лидера, тупое позиционирование вида «мы за всё хорошее и против отчуждения труда» — это альфа и омега любой движухи, устроенной соросовскими НКО; мы все равны, мы все действуем коллегиально, просто кто-то время от времени кричит «прыгайте!» и все прыгают — вы же одна команда.

Хотим напомнить рядовым энтузиастам-профсоюзникам следующее:

ваш труд всё равно будут отчуждать, мы живём в капиталистическом обществе;

российское трудовое законодательство — не очень сложное, и в подавляющем большинстве случаев стоит на стороне наёмного работника;

при защите своих прав несколько тысяч рублей, заплаченные юристу, приведут вас по куда более прямому пути к решению проблем с работодателем, чем жалобы неизвестно кому;

мутных сообществ с мутными идеями, но конкретной политической движухой вроде «Дмитрия Давыдова и его 20 идей об улучшении России», на сейчас слишком много, чтобы полагаться хоть на чьи-то слова о себе самом.

Если у кого-то есть проблемы с работодателями и ему нужна помощь, можете спокойно обращаться к нам, например — у нас точно нет политических целей, а трудовые вопросы достаточно часто освещаются на нашем проекте, чтобы мы легко могли подсказать похожую ситуацию и как в ней действовать.

Ваш понятный и прозрачный Roem.ru

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