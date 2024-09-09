Как уже знают те, кто читал «Лёгкий способ бросить курить», ответ на то, как легко бросить Google действительно есть — им надо перестать пользоваться. Сейчас это будет относительно безболезненно.

Если вы живёте в России, то проблема может быть даже не в том, что что-то заблокируют из РФ. Самый плохой сценарий для вас будет заключаться в том, что Google удалит ваша аккаунт, полностью.

Или заблокирует к нему доступ без возможности восстановления. Это возможно, хотя поверит в это далеко не всякий — но верить во что-то или нет сейчас бессмысленно, ибо реальность превосходит любые сделанные ещё несколько лет прогнозы.

Первое, что вам нужно сделать: перестать использовать адрес в Google/Gmail как контактный. Купите уже свой домен или зарегистрируйте почту на российском сервисе и заведите привычку пользоваться ей.

Второе: при использовании любого ресурса надо проверять, к какой почте он привязан и менять почту на новую, из России.

День за днём, месяц за месяцем, шаг за шагом. В итоге, когда наступит час Ч, вы, даже если и не перенесёте всё, что вам нужно, пострадаете от этого в минимальной степени, так как основные сервисы, которыми вы пользуетесь будут привязаны уже к российской почте.

Третье: настройте в почте reply-to, укажите этим адресом для ответа ваш новый почтовый адрес. Те кто будут писать на старую почту при первом же ответе будут потом писать сообщения на новый.

Четвёртое: настройте в Gmail и почтовом клиенте подпись, в которой вы укажете свой новый адрес

Пятое: скачайте всё, что у вас есть на Google. Сохраните эти данные в двух-трёх местах или перелейте на какой-нибудь из сервисов вроде Яндекс.Диска. Обращайтесь к этим данным в случае утраты доступа к сервисам Google.

Шестое: перестаньте пользоваться сервисами Google на смартфоне. Календари, контакты, карты и так далее.

Честно говоря, процесс дегуглификации не так уж прост и быстр: автор этих строк, сидя уже несколько лет на телефонах Huawei, и то не завершил его до конца, но никаких существенных перебоев в работе и неприятностей в случае блокировки моего аккаунта в Google у меня теперь не возникнет — разве что придётся пытаться получать доступ к сервисам, которыми я не пользуюсь несколько лет.

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