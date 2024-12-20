В феврале 2024-го года мне показали сообщество, называющее себя «IT-профсоюзом» (там много, дока на 10 листов, но познавательно). Выглядело сообщество странно:



никто не знал его организаторов;

основная активность началась в марте 2022-го года;

тексты про российскую айтишечку в нём публиковались исключительно негативные (рожать айтишницам не надо, IT-ипотека это полная фигня, Минцифры не даёт работать, в «Сбере» идут сокращения, в МТС идут сокращения, в ВК идут сокращения);

вместо конкретных советов на две основные темы «что делать, если вас пытаются уволить» и «что делать при сокращении», которые на 99% закрывают освещаемые контент-мейкером данного аккаунта проблемы, всё время предлагалось куда-нибудь вступить, неизвестно зачем;

контент-мейкер явно был из Украины, из Харькова;

успешно посеянные нарративы тут же подхватывались СМИ-иноагентами (Bell, Moscow times, Медуза);

почему-то акк в ВК был прихлопнут;

люди явно не знали очевидных реалий российского рынка IT (а то и просто IT): что жор в IT на найм профи всё ещё огромный, что субподряды пересматриваются регулярно, как и штатка конкретных направлений.

Мы несколько раз его поминали, что есть такая странная сущность, но в целом что с ним сделать — непонятно. Мало ли дураков на Хабре и VC? Немало.

Но ситуация складывалась странная: на Хабре, на русскоязычной площадке, обеспечивающей своих владельцев на Кипре выручкой под 5 лямов евро в год, сидит акк, который последовательно гонит на:

Регулятора отрасли, Минцифры. Который, вообще-то, вполне адекватен. Ключевые компании отрасли («Сбер», МТС, ВК), у которых или проблем вообще нет (как у «Сбера»), или у которых проблемы решаются вполне в русле российского трудового законодательства.

Кроме того, данный акк:

Всех учит, что в РФ жить не надо, рожать не надо, и что вы вообще забыли тут - объединяйтесь в нашем чатеге единомышленников. На претензии, что у вас одна чернуха, отвечает заученными мантрами что «нет-нет, это не чернуха, мы просто за профсоюзы и чтоб у вас всё было хорошо». Что, вообще-то, неверно и расходится с реальной деятельностью — это именно пиар-чернуха с подмыслью «чуваки, надо валить». То, что там какой-то профсоюз они пытаются организовать в самой хлебной отрасли в РФ, где в сотрудников уже печеньки не лезут — это просто анекдот и ширма реальной русофобской деятельности.

При этом реальная жизнь айтишника в РФ — это дофига работы, нормальные зарплаты, хорошие условия по ипотеке. Если есть сокращения — вот алгоритм действий, если есть увольнения — вот другой алгоритм. Всё, problem solved.

В результате накал их вранья с рассказами об отсутствующих сокращениях достиг такого уровня, что их просто прихлопнули даже на Хабре, где на русофобию обычно смотрят сквозь пальцы. Это для них существенно, поскольку именно там их статьи заходили лучше всего.

Киса обиделась, и нагородила чуши в традиционном своём стиле:

раз я где-то директор, то я враг простого рабочего люда;

Ашманову приписали владение агрегатором СМИ2, к которому он никогда не имел никакого отношения;

пообещали выложить все карты на стол, но чудесным образом опять остались полностью анонимны;

выложили графики с монотонно возрастающим числом людей, у которых в анамнезе есть те или иные компании (им и в голову не приходит, что это нормальный график растущей компании, где постоянно растёт число бывших сотрудников; единственная ступенька с приростом бывших там — у «Самолёта»);

опять же приравняли подрядчиков «Сбера» к самому «Сберу».

Совет оппонентам по аграрному вопросу: захотите заниматься очернением IT и жизни в России вообще — не нанимайте на это дело харьковских гуманитариев.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>