Недавно мы писали о том, что сервис рассылок GetResponse решил уйти из России буквально одним днём. Для тех, кто столкнулся с этой проблемой (и не только для них) этот материал.

🚀 Sendsay — это российская омниканальная CDP для коммуникации с клиентами.

С помощью Sendsay можно:

автоматизировать сбор подписчиков и запуск рассылок;/li>

отправлять любые письма — от подтверждения заявок до триггерных цепочек;

создавать письма в удобном блочном редакторе без привлечения дизайнеров и программистов;

делать рассылки по шести каналам: email, SMS, Web Push, Mobile Push, Telegram и ВКонтакте;

сегментировать аудиторию и персонализировать сообщения;

возвращать клиентов на сайт с помощью сценариев брошенная корзина и брошенный просмотр;

анализировать статистику рассылок и повышать их эффективность.

🔐 Компания прошла проверку служб безопасности топ-10 российских банков, страховых и государственных компаний и получила аттестат соответствия 152-ФЗ «О персональных данных». С Sendsay данные ваших клиентов надёжно защищены.

А ещё на Sendsay всегда можно положиться. Офис и серверы компании расположены в России, поэтому вы можете быть уверены: она точно никуда не уйдёт 😏

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