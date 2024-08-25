Как бы Павел Дуров не заявлял постоянно о трансграничном характере своей деятельности, для всего мира он является русским, который не присягнул на верность Западу, в отличие, например, от Аркадия Воложа.

И при этом Дуров совершил три непростительных греха с точки зрения Запада:

Он сделал популярный мессенджер не сотрудничающий (вроде) с АНБ и ЦРУ. Он сделал популярную медиаплатформу, работающую во многих странах мира, и, опять же, не подконтрольную спецслужбам США и явно развивал её в сторону соцсети, опять же, неподконтрольную американскому дипстейту. Он продвинул криптообменник и криптокошелёк в массы (формально сделанный top.team но степень интеграции которого в Telegram была как у родного продукта), опять же, неподконтрольный Западу.

(Забавно, что при упоминании этого греха совпадают и Здольников, и Мизулина, находящиеся в разных полях политического спектра по своим воззрениям).

Ничего из этого, сюрприз, делать нельзя. Это не регулируется какими-то кодексами или законами, но, совершенно очевидно, продвижение концепта цифровой криптоколонии для всего неамериканского мира осуществлялось не для того, чтобы колонии делали что-то такое, что не вписывается в планы США и ставит под угрозу продвижение их продуктов.

При этом в России Telegram натурально использовался как полностью русский продукт.

Среди его пользователей люди, которые практически ежедневно общаются с топами российского бизнеса и политики. Не секрет, что платформой для решения рабочих вопросов пользовались федеральные министры.

Telegram плотнейшим образом встроен как средство коммуникации во множество российских бизнесов. (Не оцениваю качество этого управленческого решения, описываю ситуацию как есть). Что, кстати, подрывает продажи многих американских продуктов, от Teams до Slack, что тоже непростительный грех с точки зрения США.

Telegram используется даже российскими военнослужащими в зоне СВО, в том числе и для выполнения боевых задач.

Всё вышеперечисленное теперь становится не очень разумным методом использования Telegram.

Начальник российского Генштаба Герасимов ещё в 2013-м году постулировал, что противостояния между великими державами протекают так:

Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций.

С учётом вышесказанного, задержание Павла Дурова это атака на значимый контур информационной войны, обладающая всеми признаками специальной операции:

Проводится скрытно. Внезапно. Экстерриториально (с точки зрения США).

При этом позиции Дурова в борьбе с французской фемидой изрядно ослабляются тем, что Telegram — реально слишком большой, а значит там с гарантией будет любая хтонь, доказывающая что Павел и его продукт — исчадие ада.

Самое удивительное, конечно, это иллюзия Павла, что французский паспорт обеспечивает его личную безопасность на территории Франции.

Раньше Павел, даже если и искажал немного медиареальность, в своих действиях был крайне практичен и действовал с учётом реальных обстоятельств действующих в физическом мире, а не своих популистских высказываний.

Не заметил, что Франция является сателлитом США, совершил "зевок", как говорят шахматисты.

Бывает.