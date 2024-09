Анекдотический ответ киберсковоттера в процедуре разбирательства о владении доменом Yandex.tv обнаружил журналист «Коммерсанта» Юрий Литвиненко.



Всемирная организация по интеллектуальным правам (WIPO) запросила описание ситуации с доменом со стороны заявителя (компании «Яндекс») и получила понятное описание: домен есть, он не используется много лет, совпадает с названием Yandex, просил передать домен «Яндексу».

Ответчик же прислал арбитражу WIPO требование выкупа домена и угрожал подачей иска в суд США, если у него отберут домен. Что арбитраж WIPO не впечатлило.

The Respondent sent an email to the Center on March 10, 2024, offering to sell the disputed domain name

for a price to be negotiated, and stating that “but if my domain name is confiscated at will, I will file a lawsuit

in the US court to ensure my rights”. However, the Respondent did not submit any formal response.