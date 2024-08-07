Алексей Леонидович Траньков зашёл с козырей при описании Rutube и сравнении его с YouTube, озвучив тезис, что хорошие проекты не рождаются по указке, а на любой хороший проект тут же собираются желающие побить себя в грудь с воплями «мы, мы, мы!», а вот в Америке не так, там всё по уму, и всех закидывают баблом.

В тексте было несколько кажущихся мне спорными моментов, в частности, расцвет Rutube увязывается с президентством Медведева (Rutube был запущен в 2006-м), и то, что Rutube был обречён на успех.

Проще всего спросить об этом у Михаила Паулкина, основателя Rutube. В его описании ситуация с венчуром, а конкретно с Rutube, в то время выглядела так:

Михаил Паулкин: К 2008-му нам уже не хватало денег на поддержание и развитие, инвестиции были просто необходимы. Расходы росли с космической скоростью. Мы уже потратили под лям зелени за полтора года, дальше расходы превышали все наши возможности, они росли и их рост ускорялся. Не самая козырная ситуация для переговоров, но она была такой. Из тех с кем было общение о продаже могу помянуть Mangrove Capital, Google Russia, «Яндекс» (даже озвучивалась цена сделки, но «Яндекс» потом отошёл в сторону с намёком «сделаем сами»). В итоге осталось два варианта: ГПМ и Мильнер. Мильнер, наверное, был бы самым динамичным и положительным для нас вариантом, но он на встречу не пришёл, потом с ним общаться было уже неудобно — хотя попытки приближения с его стороны были, но разговора не было. Поэтому история с Мильнером остаётся сослагательным наклонением. В итоге в шорт-листе остался Газпром, с ним и была сделка. Про его ошибки можно разговаривать, но мне уже не нужно.

YouTube, всё же, в 2008-м уже оказался в ситуации когда он был под крылом крупной компании, вопросы с правами и контентом из-за рубежа решались, но косты на хранение у Rutube были не меньше чем у YouTube, а монетизация в тот момент была под вопросом, да и кризис 2008-го года уже активно стучал в окно. На этом фоне однозначно быть уверенным в том, что Rutube при сохраняющемся доступе YouTube на российский рынок сможет работать в плюс могли только закоренелые оптимисты.

Нет?

Михаил Паулкин: Мы, всё же, хотели новую хорошую семью Rutube. Понятно, что рынок видеорекламы нужно было ещё качать и качать. Понятно, что рекламные размещения в 2008-м году просели. Но мы исходили из того, что пропорция расходов на условный ТНТ, зарабатывающий ярды зелени, и Rutube будет постепенно смещаться в сторону Rutube — для поддержания динамики развития видеохостинга нужны были доли процентов бюджетов телеканалов входящих в ГПМ. Это была бы несколько рискованная ставка, но понятная и очень небольшая по сравнению с ресурсами ГПМ. В Гугле эту ставку на видео в интернете компанию заставил сделать Эрик Шмидт. В Газпроме такой фигуры не нашлось. И эта ставка на развитие, к сожалению, не была сделана. Ну и надо заметить, что Рутьюб делался не при Медведеве, как Траньков пишет, а при Путине. При Медведеве проект был уже в руках ГПМ. Но и связи никакой между тем кто президент и судьбой Rutube — не было.

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