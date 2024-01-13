13-го января в Москве прошло прощание с интернет-предпринимателем Владимиром Волошиным, погибшим вместе с супругой и ребёнком 8-го января текущего года в дорожно-транспортном происшествии.

Владимир Волошин, получивший медицинское образование, был одним из первопроходцев-создателей тематических проектов, в том числе "медицинского" и "женского" интернета. Создавал он их ещё в период развития Рунета, когда работа в выбранных им направлениях не всегда считалась перспективной - Eva.ru была запущено в 2002-м году, остальные проекты ещё раньше. Если Mama.ru и Doktor.ru в итоге полностью сменили владельцев, то в Eva.ru Владимир остался основным акционером, а не только основателем.

Помимо собственных проектов Владимир, входивший в команду ФЭПа, принимал участие в запуске практически всех крупных проектов начала нулевых — Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru и других. О том периоде работы Владимира Волошина больше всего писал его коллега, журналист и писатель-фантаст Лёха Андреев.

Редакция Роема присоединяется к скорбящим о погибших.